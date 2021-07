Met pensioensparen begin je maar best zo jong mogelijk, en drie andere tips

Vroeg begonnen is half gewonnen

Wie een mooi pensioenspaarpotje wil aanleggen, begint best zo jong mogelijk. Dat kan al vanaf de leeftijd van 18 jaar. Weet wel dat als u aan pensioensparen begint, het onverstandig is om dat geld vroegtijdig weer van de rekening te halen. “Jongeren die over een aantal jaar een huis willen kopen, houden daar best rekening mee”, zegt financieel expert Yves Evenepoel van Test Aankoop. “Om vandaag een huis te kopen, moet je al over flink wat reserves beschikken. Het geld dat je dan in jaren gespaard hebt in je pensioenspaarfonds, kan het verschil betekenen tussen of je dat huis kunt kopen of niet.”

Stort het juiste bedrag

Sinds de regering in 2018 het duale sparen invoerde, kunt u kiezen tussen twee maximumbedragen. Ofwel stort u maximaal 990 euro, en dan krijgt u daarop een belastingvermindering van 30 procent. Ofwel stort u meer dan 990 euro met een maximum van 1.270 euro, en dan heeft u op dat volledige bedrag een belastingvermindering van 25 procent. Om maximaal fiscaal rendement te hebben, kiest u dus best niet voor een bedrag tussen die twee bedragen. Maar welk bedrag moet u dan kiezen? 990 euro levert u het grootste nettorendement op, maar het tweede bedrag (1.270) leidt tot een grotere pensioenspaarpot. Bovendien geniet u ook bij het tweede bedrag netto een fiscaal voordeel.

Kies het product dat bij u past

Doorgaans zijn er twee producten waarmee u aan pensioensparen kunt doen: beleggingsfondsen en -verzekeringen. Beide formules laten je toe om meer of minder risicovol te beleggen. “Jongeren raden we aan te kiezen voor een tak23-verzekering (zonder kapitaalbescherming) of dynamisch spaarfonds”, zegt Evenepoel. Dat betekent dat je bijvoorbeeld voor 75 procent van je fonds in aandelen kunt steken. “Op jongere leeftijd kun je je dat veroorloven, omdat het risico over een langere periode wordt gespreid en dus verkleint”, zegt Evenepoel. Op latere leeftijd kiest u dan weer beter voor een defensiever fonds, waarbij de meerderheid belegd wordt in obligaties.

Helemaal zonder risico is een pensioenspaarfonds echter nooit. Zelfs als u tijdig uw geld overhevelt van een dynamisch naar een defensief fonds, dan kunt u bij stijgende interestvoeten alsnog riskeren een deel te verliezen. “Daarom raden wij een tak44-verzekering aan”, zegt Evenepoel. “Daarmee kun je beleggen in een risicovollere tak23-verzekering en dat later overhevelen in een veilige tak21-verzekering, zonder fiscale boete.”

Let op de kosten

Pensioensparen via verzekeringen heeft dus zeker voordelen, maar het is wel belangrijk om op de kosten te letten. Zowel de instap- als beheerskosten kunnen namelijk hoger liggen. “Voor hetzelfde product rekenen sommige verzekeraars 6 procent instapkosten aan, anderen 1 procent”, zegt Evenepoel. “Ook het rendement kan verschillen, waardoor je bij sommige verzekeraars al tien jaar moet wachten eer je er voordeel uithaalt. Goed vergelijken is dus de boodschap.”