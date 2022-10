Met kamikazedrones bestookt ‘vertwijfeld’ Rusland het kloppend hart van Oekraïne

De Oekraïense hoofdstad Kiev is vanochtend opnieuw vanuit de lucht aangevallen. Een zwerm Russische drones zou op de stad zijn afgevuurd. Een aantal van die ‘kamikazedrones’ explodeerde in de stad. Andere drones zouden zijn neergeschoten voordat ze schade konden aanrichten.

De eerste explosie was rond half zeven lokale tijd. Het luchtalarm had veel mensen toen al gewaarschuwd, waardoor de meesten een goed onderkomen in de metro en in schuilkelders hadden gevonden. Twee drones zouden zijn neergekomen in de buurt van het centraal station. In de wijk Sjevsjenkivsky in het centrum werden volgens burgemeester Vitali Klytsjko enkele woongebouwen beschadigd. Volgens de burgemeester is er een dode, een vrouw, geborgen. Zij was bedolven onder het gebouw waarin zij woonde. Er wordt nog een persoon vermist.

Volgens het stadhuis zouden ook andere gebouwen zijn getroffen, maar welke gebouwen dat waren, was vanochtend nog niet bekend. Bij recente aanvallen had Rusland het vooral op infrastructuur, zoals de elektriciteitsvoorziening, gemunt, maar trof het merendeel van de Russische projectielen burgerdoelen.

De Russische aanval van een week geleden zit Kiev nog vers in het geheugen. Toen werd de stad getroffen door een regen van raketten. De aanval gebeurde tijdens de ochtendspits, toen veel mensen op weg waren naar hun werk of naar school. De raketten sloegen onder meer in op straat, in een park en een kantoorgebouw, en doodden negentien mensen en verwondden er meer dan honderd.

In plaats van raketten zouden ditmaal drones zijn gebruikt. Foto’s van persbureau AFP tonen een laag overvliegende drone, een zware explosie en een politieagent die probeert met zijn pistool een drone neer te schieten. Op een andere foto laat een agent een staartstuk van een ontplofte drone zien.

Een politieagent probeert een drone neer te halen in Kiev. Beeld AFP

Kiev is niet alleen de hoofdstad maar ook het kloppend hart van Oekraïne. Bovendien is het de plaats waar veel internationale journalisten, onder wie verscheidene Nederlanders, zijn neergestreken. Volgens Wessel de Jong, die namens NOS in Kiev verblijft, zijn in de binnenstad vier drones ingeslagen. Achttien mensen zijn volgens hem levend onder het puin vandaan gehaald.

Kamikazedrones

Negen zogeheten ‘kamikazedrones’ zouden door de luchtverdediging zijn neergehaald voordat zij de stad konden bereiken, meldt De Jong op zijn twitteraccount. De onbemande drones ontlenen hun naam aan de manier van aanvallen: gevuld met een lading explosieven storten ze zich op hun doel, waar ze exploderen. Dat is de manier waarop Japanse kamikazepiloten zich in een zelfmoordactie met hun vliegtuig op Amerikaanse marineschepen stortten.

Een kamikazedrone net voor de inslag. Beeld AFP

Rusland heeft de vliegende bommen onlangs gekocht in Iran. Het zou gaan om drones van het type Shahed en Mohajer. Volgens Amerikaanse inlichtingenkringen wil Iran nu ook raketten aan Rusland gaan leveren. Volgens The Washington Post zou het zou gaan om Fateh-110- en Zolfaghar-raketten, die kunnen toeslaan op een afstand van 300 tot 700 kilometer.

Volgens Andriy Vermak, naaste medewerker van president Zelensky, bewijst de aanval op de hoofdstad opnieuw Ruslands ‘vertwijfeling’. De Russen zijn niet in staat het land op het slagveld te verslaan, dus bombarderen zij de steden, wat volgens Oekraïne geen wezenlijk militair doel dient. Raketten en drones zijn voor Rusland de enige veilige manier om Oekraïne te treffen, in een oorlog die al aan tienduizenden Russische militairen het leven heeft gekost.

De situatie aan het front is nog altijd in het voordeel van Oekraïne. Na twee zeer succesvolle offensieven in het oosten en zuiden, hangt nu een nieuw offensief in de lucht. Het Oekraïense ministerie van Defensie heeft opgeroepen tot een ‘radiostilte’ voor het gebied rond de stad Cherson en geadviseerd te wachten op ‘goed nieuws’. Cherson is de enige grote Oekraïense stad in Russische handen, en de enige bezette stad aan de westkant van de rivier de Dnjepr. Oekraïense troepen hebben de stad na een bliksemoffensief nagenoeg omsingeld, en de bevrijding lijkt nog slechts een kwestie van tijd.