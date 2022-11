Met het vertrek van de topvrouw van het agentschap Opgroeien zijn de problemen nog niet van de baan

Een kind dat met ducttape in bed gefixeerd werd, peuters die met hun hoofd in het toilet werden geduwd: niet voor het eerst kwamen de afgelopen week horrorverhalen naar buiten over twee Vlaamse crèches. Vooral de gebeurtenissen in ’t (B)Engeltje in Oudenaarde leidden tot grote verontwaardiging, omdat de inspectiediensten al langer wisten wat er gebeurde. In juni werd beslist de crèche tijdelijk te sluiten, maar het duurde nog een half jaar voor dat ook gebeurde.

De nieuwe onthullingen hebben nu alsnog geleid tot het ontslag van Katrien Verhegge, de topvrouw van het agentschap dat onder meer de inspectie van de kinderopvang overziet. Alsnog, want de stoel van Verhegge wankelde al langer. Na de dood van een kind in een crèche in Mariakerke bleek dat vaak veel te laat werd ingegrepen in gevaarlijke situaties.

Verhegge kon na een doorlichting door een onderzoekscommissie aanblijven – zij het met twee crisismanagers naast haar – maar heeft vrijdag dan toch haar vertrek aangekondigd aan de Vlaamse regering. Ze hield de eer aan zichzelf, weliswaar nadat minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v) duidelijk had gemaakt dat het erg moeilijk was om aan te blijven.

Het werd Verhegge, die vijftien jaar de dienst leidde, aangerekend dat ook na de gebeurtenissen in Mariakerke zwaar problematische crèches nog maandenlang kunnen openblijven. Volgens Crevits was de cultuuromslag wel ingezet, maar ging het allemaal nog te traag.

“Het tragische overlijden van een kindje in de kinderopvang, dat mij van de eerste dag heel sterk heeft aangegrepen, heeft geleid tot een ongelofelijke storm voor de kinderopvang. Deze storm is uitgemond in een persoonlijke aanval op mij als leidend ambtenaar van ons agentschap”, aldus Verhegge.

Bruno Vanobbergen, een van de algemeen directeurs bij het agentschap Opgroeien, zal nu tijdelijk de honneurs waarnemen. Ook de twee crisismanagers blijven voorlopig op post. Voor Vanobbergen is het zaak snel in te grijpen en te tonen dat de inspectie voortaan wel doortastend zal optreden. Over enkele weken al wordt hij in het parlement verwacht om een stand van zaken op te maken. “Iedereen zal daar natuurlijk met een loep naar kijken”, klinkt het in de regering.

Vooral Groen en PVDA vrezen dat het ontslag van een topambtenaar weinig zoden aan de dijk zal zetten. Volgens hen kunnen de problemen in de kinderopvang enkel opgelost worden door snel meer te investeren.

“Wij roepen de Vlaamse regering op: verschuil je niet achter het ontslag van mevrouw Verhegge, maar neem je verantwoordelijkheid en maak eindelijk werk van hogere lonen, meer personeel en een lagere kindnorm (het aantal begeleiders per kind, SK)”, zegt Vlaams Parlementslid Lise Vandecasteele (PVDA).