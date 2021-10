‘Met het bedrag dat de metissen eisen van België, vragen ze erkenning voor wat fout is gegaan’

Metissen, kinderen van Europese en Afrikaanse ouders, zijn door het koloniale bestuur slecht behandeld. Wat heeft u zelf meegemaakt?

“Ikzelf ben geboren in Rwanda. Mijn vader was een Belgische aannemer, mijn moeder was een kleermaakster. Zij zijn getrouwd en hebben drie kinderen gekregen. Mijn vader is gestorven toen ik zes maanden was. Bij zijn dood waren wij als kinderen eigenlijk een vogel voor de kat.

“Bij zijn begrafenis is mijn broer onmiddellijk weggehaald bij mijn moeder en geplaatst in een instelling. Toen ik 2,5 jaar was, zijn de gendarmen ons komen halen, waardoor ook ik in een tehuis terechtkwam. Bij de onafhankelijkheid van Congo ben ik naar België overgebracht en heeft een pleeggezin me opgevangen. Moeders van metiskinderen moesten toen zelfs papieren ondertekenen om afstand van hen te doen.”

Nog boven op het menselijk leed hebben veel metissen heel hun leven lang ellende met administratie. Kunt u dat uitleggen?

“Metissen hebben bijvoorbeeld problemen met hun papieren omdat er op hun reispaspoort de geboortedatum van 0 januari staat. Dat komt omdat velen geen geboorteakte hebben, enkel een doopbewijs. Als we reizen, worden we vaak door controleurs apart genomen en moeten we gaan uitleggen dat onze documenten niet vervalst zijn.

“Ik ben nu 65 en mijn geboorteakte is pas onlangs officieel erkend. Maar de papieren van mijn broer zijn nog steeds niet in orde. Omdat velen dus geen officieel erkende geboorteakte hebben, is er ook een uitspraak van een vrederechter nodig om te kunnen trouwen. Ik ken een vrouw bij wie die procedure maar liefst acht jaar geduurd heeft.

“Maar nog belangrijker dan al de rompslomp met papieren is natuurlijk dat veel metissen tijdens hun kindertijd geen enkele zorg kregen, dat de band met hun biologische ouders werd doorgeknipt en sommigen bij hun pleegouders werden misbruikt. Zelfs goede, christelijke gezinnen hadden soms donkere geheimen.”

Wat verwacht u van de rechtszaak, die donderdag voorkomt bij de burgerlijke rechtbank in Brussel?

“Het is belangrijk dat er een reparatie komt voor de misdaden die deze mensen zijn aangedaan. In het begin wilden ze alleen een symbolisch bedrag. Maar nu eisen de advocaten voor iedereen 50.000 euro. Het gaat er vooral om dat er met dat bedrag erkenning komt voor wat er fout is gegaan: hun kinderrechten zijn zwaar geschonden.”

België heeft twee jaar geleden excuses aangeboden voor wat de metissen is overkomen.

“Ja, maar sindsdien is er te weinig gebeurd. Daarom zijn de metissen van België samen met andere slachtoffers van misbruik door de kerk of de overheid naar de Raad van Europa getrokken. We vragen dat Europese overheden eindelijk werk maken van herstel voor al die groepen.”