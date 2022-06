Met handigheidje kunt u straks misschien tot 400 euro uitsparen op uw gasfactuur

Er is iets vreemds aan de hand op de Belgische energiemarkt. Iets wat een modaal huishouden een paar honderden euro’s per jaar zou kunnen uitsparen op zijn gasfactuur. Een mooi bedrag nu veel mensen kreunen onder de hoge energieprijzen.

Het zit zo: de gasprijzen in dit land worden bepaald door de Nederlandse TTF-gasbeurs en de Belgische ZTP-gasbeurs. Daar worden de tarieven voor de komende dagen, weken en maanden vastgelegd. Historisch gezien hebben beide beurzen steeds gelijkaardige prijzen gehanteerd. Maar vandaag is dat niet meer het geval.

Merkbaar

Volgens een nieuwe nota van de federale energieregulator CREG is de Belgische gasbeurs sinds mei duidelijk goedkoper. Er is een “merkbaar en ogenschijnlijk structureel verschil” zichtbaar tussen de TTF- en de ZTP-prijzen, klinkt het. “Momenteel bedraagt de spread zo’n 20 euro per megawattuur, wat voor een gemiddeld huishouden toch al snel een verschil van 300 à 400 euro per jaar zou betekenen in het voordeel van ZTP-genoteerde producten”, meldt de CREG.

Versta: consumenten die vandaag een gascontract hebben gebaseerd op de Nederlandse gasbeurs zouden er baat bij kunnen hebben om over te schakelen naar een gascontract gebaseerd op de Belgische gasbeurs. Dat is terug te vinden op de zogenoemde tariefkaart die raadpleegbaar is bij elk energiecontract. ‘Zouden kunnen hebben’ staat hierboven, want de CREG waarschuwt wel dat er nog vraagtekens zijn.

In de energiecontracten zelf zijn de dalende gasprijzen op de Belgische beurs voorlopig niet heel duidelijk waar te nemen. “We raden mensen dus wel aan om goed te vergelijken. Welk contract hebben ze vandaag en waar kunnen ze op overstappen? Dat kan bijvoorbeeld via de website van de CREG”, vertelt directeur Laurent Jacquet. Hij wijst erop dat de huidige daling, in het zomerseizoen, zich ook moet doorzetten. “Daarom: als deze trend aanhoudt tot september, dan is dit wel interessant.”

In de eigen CREG-nota klinkt het advies dan ook als volgt: “Als dit verschil de komende maanden bevestigd wordt, dan zal het einde van de zomer een goed moment zijn om een switch van aardgascontract te overwegen als het op TTF is gebaseerd.”

Oekraïne

De reden waarom de Belgische gasbeurs recent is losgekoppeld van zijn Nederlandse buur? Dat heeft volgens Jacquet onder meer te maken met de oorlog in Oekraïne en de economische sancties tegen Rusland. Die zorgen ervoor dat westerse landen hun gas elders moeten gaan zoeken, vaak via leveringen over water. Vloeibaar gas (lng) wordt vanuit de Verenigde Staten en het Midden-Oosten verscheept naar Europa. Hier staat België sterk, met een terminal voor vloeibaar gas in Zeebrugge.

Jacquet: “Klassiek vloeide het gas van oost naar west binnen Europa. Vandaag vloeit het gas meer van west naar oost. Er komt veel gas binnen via België, dat daarna verdeeld wordt over het continent. Die strategische positie maakt wellicht dat onze prijzen vandaag toch een stuk lager liggen dan in Nederland. Daar schommelt de gasprijs momenteel rond 85 euro per megawattuur. Bij ons rond 65 euro.”

Nu nog achterhalen op welke beurs uw contract gebaseerd is. De CREG stelt alvast voor dat de leveranciers in hun communicatie met hun klanten een QR-code toevoegen die hen snel toegang geeft tot de tariefkaart die van toepassing is op hun contract. Zo kunnen ze een beredeneerde keuze maken als ze van contract willen wisselen.