Met enkel nog de 800m voor de boeg: hoe groot is de kans dat Nafi Thiam goud pakt in de zevenkamp?

Is Nafi Thiam op weg naar goud in de zevenkamp? Met nog één proef te gaan, de 800 meter, staat onze landgenote aan de leiding. Ook die andere Belgische atlete, Noor Vidts, mag nog dromen van een medaille. Voormalig tienkamper Hans Van Alphen schat hun kansen in.

Heeft Nafi Thiam een betere dag dan gisteren?

“Ze lijkt me inderdaad iets beter dan gisteren. 6,60 meter in het verspringen, dat is zonder meer goed. In het speerwerpen gooit ze meer dan 54 meter, wat altijd goed is. Oke, ze heeft al eens 59 meter gegooid, maar dat doe je natuurlijk niet elke keer. Ze benadert vandaag haar persoonlijke records al meer. Ze zit meer op het niveau dat we gisteren al hadden gehoopt te zien. Als ze dit gisteren al had getoond, was het minder spannend geweest dan nu, maar ik denk dat de verschillen groot genoeg zijn. ”

Thiam heeft 64 punten voorsprong op de Nederlandse Anouk Vetter, en maar liefst 270 op de Amerikaanse Kendell Williams. Kan dit nog misgaan?

“Eigenlijk niet. Je mag ervan uitgaan dat die gouden medaille binnen is. Thiam moet al krampen krijgen, of een blessure, maar op de 800 meter komt dat eigenlijk zo goed als nooit voor. Ze heeft ook nog geen tekenen gegeven dat er ergens iets aan de machine Thiam scheelt. Neen, het goud is voor 99,9 procent binnen. Het kan dat ze op het einde wat begint te zwalpen, maar meestal is het zo uitgerekend dat je dat toch kan volhouden.”

“Het voordeel is dat de voorsprong net comfortabel genoeg is dat ze de koers wat kan controleren. Ze kan wat volgen. Anouk Vetter is absoluut niet de beste 800 meter-loopster. Integendeel: ze is een vrij slechte 800 meter-loopster.”

Vetter moet op die 800 meter ruim 4 seconden goedmaken op Thiam.

“Dat klinkt misschien niet heel veel, maar Vetter heeft echt moeite om onder de 2.20 minuten te geraken, terwijl Thiam een matige 800 meter-loopster is en meestal toch tussen de 2.15 en 2.18 loopt. Dat zou voor Vetter al een persoonlijk record zijn. En dan moet ze nog die vier seconden goedmaken. Dit zal echt niet meer misgaan.”

Noor Vidts staat op dit moment vijfde, 50 punten achter nummer drie Williams. Is brons voor haar nog mogelijk? Ze moet zo’n 3,5 seconden goedmaken.

“Dat is haalbaar maar niet evident. Ze zal ervoor lopen, maar dat gaan de atletes voor haar (op de 4de plaats staat ook nog de Nederlandse Emma Oosterwegel, DBA.) natuurlijk ook doen. De Nederlandse heeft een iets trager persoonlijk record dan Noor Vidts, 2.13 minuten versus 2.09 minuten. De Amerikaanse is nog enkele seconden trager. Het is dus niet onmogelijk maar wel moeilijk. Mijn voorspelling is eerder dat Vidts vierde wordt. Een persoonlijk record van 2.13 minuten verbeteren is makkelijker dan een van 2.09. Hoe scherper je tijd is, hoe moeilijker om daar nog seconden af te pitsen.”

Noor Vidts tijdens het verspringen. Beeld BELGA

Een medaille voor Vidts zou toch echt onverhoopt zijn?

“Absoluut. Het is nu al een ongelooflijke stunt. Als ze dan nog op het podium komt, zou het echt zeer onverwacht zijn.”

Is de opvallendste vaststelling niet dat Thiam blijkbaar zelfs niet in absolute topvorm moet zijn om goud te halen?

“Dat klopt. Haar grootste concurrente, de Britse Katarina Johnson-Thompson, is wel uitgevallen. Die twee staan een trap hoger dan het pak dat volgt. In normale omstandigheden, zonder gekke dingen of blessures, zijn Nafi Thiam en Katarina Johnson-Thompson ongenaakbaar.”

“Thiam heeft er een hobbelig parcours opzitten. Ze was wat minder overtuigend in sommige disciplines. Het valt allemaal mee hoor: 1,92 meter in het hoogspringen, dat is 10 centimeter onder haar persoonlijk record maar je wint er wel mee in de zevenkamp. Dat zegt vooral veel over het niveau dat ze heeft. Ze is ook nu in heel goede vorm, op 95 procent laat ons zeggen. Maar Thiam kan dus inderdaad aan 95 procent olympisch kampioen worden, dat is straf.”

Noor Vidts stijgt dan weer boven zichzelf uit, met al vier persoonlijke records op zes proeven.

“Zij is nog opkomend, zij maakt nog constant progressie. Als ze nu 6.500 punten haalt, kan je niet zomaar verwachten dat ze volgend jaar 6.600 of 6.700 haalt, zo werkt het niet. Op sommige momenten in je carrière ga je met sprongen vooruit: je zit in opbouw, er is een bepaalde trainingsstructuur die begint te renderen. Dat zie je nu ook bij Noor Vidts: ze gaat haar persoonlijk record in één klap met zo’n 300 punten verbeteren. Op dat niveau is dat heel veel. Thiam gaat niet ineens van 7.000 naar 7.300 punten gaan.”

Hebben we er met Noor Vidts een medaillekandidate voor de komende jaren bij?

“Ze gaat nu al meedoen voor een bronzen plak op de Olympische Spelen, dus dat kan zeker. Zodra je boven de 6.500 punten kan, liefst 6.600, dan doe je eigenlijk altijd mee voor de medailles. Ik verwacht dat we daar de komende jaren nog veel plezier van gaan hebben. Maar zoals gezegd: verwacht nu niet dat ze daar volgend jaar nog ik-weet-niet-welke stap bij doet, dan zou ze bijna op het niveau van Thiam zitten.”