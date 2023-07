Met een prikstok op hamsterjacht. ‘In de twintig jaar dat ik ze bestudeer nog maar één exemplaar gezien’

In de Tongerse deelgemeente Widooie leven de enige nog overblijvende wilde hamsters in ons land. Na de graanoogst maken natuurbeschermers tijdens tellingen een stand van zaken op. ‘Pas op voor de gaten!’

In een strakke, rechte lijn beweegt een colonne vrijwilligers zich over een pas gemaaid graanveld. Hun blikken zijn geconcentreerd naar de grond gericht. In hun hand hebben ze een prikstok waarmee ze af en toe in de grond peuteren. Het is een beeld dat je associeert met slecht nieuws: het doet denken aan opsporingsacties naar vermiste personen.

In zekere zin gaat het hier ook om een verdwijning, die bepaalde milieus als onrustwekkend ervaren. De natuurbeschermers die op een akker in Widooie bij Tongeren verzamelen hebben geblazen, maken zich zorgen om het lot van de wilde hamster. De Europees beschermde diersoort komt in ons land alleen nog maar voor in Widooie, in een gebied van nog geen 50 hectare. Dat maakt de zoektocht iets afgelijnder, maar daarom niet hoopvoller.

“Elk jaar na de graanoogst en voor de boeren hun akkers omploegen, organiseren we hamstertellingen om een stand van zaken op te maken”, zegt Luc Crèvecoeur van het Provinciaal Natuurcentrum Limburg. “Omdat de dieren ondergronds leven, tellen we burchten, geen individuele hamsters. In 2016 waren er nog 24 burchten, vorig jaar slechts 15.”

Het dieptepunt was het coronajaar 2020, toen vrijwilligers amper 7 burchten telden - al kan dat ook te maken hebben gehad met een beperktere zoekinspanning.

Inteelt

Het dalende hamsterbestand kreeg in 2019 en 2020 een duwtje in de rug door de uitzetting van gekweekte hamsters. Dat had niet het verhoopte effect: het aantal burchten steeg even, maar nam nadien opnieuw af. “Door de intensivering van de landbouw”, weet Jos Ramaekers van Natuurpunt. “We hebben te veel mest en dus zijn boeren geneigd meer wintertarwe te planten, een graansoort die veel bemesting nodig heeft.”

Wintertarwe wordt doorgaans geoogst wanneer hamsters toe zijn aan hun tweede nest, waardoor het aantal worpen beperkt blijft tot één per jaar. Jongen worden schaarser, de inteelt stijgt: het is allemaal weinig bemoedigend. Waarom de hamsters dan toch nog blijven beschermen? “Het is een paraplusoort”, zegt Luc Crèvecoeur. “De beestjes dragen bij aan een rijkere biodiversiteit.”

Beeld RV Sue Somers

Voor een gezonde hamsterpopulatie zijn 500 burchten nodig. “Daar komen we in Widooie bijlange niet aan, dus geven we lokale boeren een vergoeding om hun graan te laten staan of hun akker niet te bewerken”, legt Crèvecoeur uit. “Minder diep ploegen kan ook helpen, zo blijft er meer voedsel op de velden liggen.”

Wolvenkeutels

Een hamsterburcht valt te herkennen aan een pijp in de grond, waarvan de opening een diameter heeft tot 10 centimeter. Niet te verwarren met de pijpen die muizen en ratten graven, die zijn smaller en minder diep. Voor de telling in Widooie van start gaat, krijgt het twintigtal opgedaagde vrijwilligers nog een goede raad mee: oppassen voor de gaten. En de prikstok goed vasthouden! “Vorig jaar hebben we een pijp gevonden van twee meter diep”, zegt Crèvecoeur. “De stok van de vrijwilliger verdween helemaal in de grond.”

Er is hulp opgedaagd in de vorm van Kiki, een enthousiaste Engelse spaniël. Baasje Guido heeft zijn jachthond getraind op twee bijzondere disciplines: hamsters en wolvenkeutels. Met succes, zo blijkt. Al op de eerste akker heeft Kiki prijs. Met haar snufferd verdwijnt ze net niet in een hamsterpijp. Ter controle haalt Crèvecoeur er zijn meetlat bij. “Tien centimeter, klopt.” Als beloning krijgt Kiki een snoepje.

De menselijke speurneuzen hebben minder succes. Meer dan enkele muizengaten, al dan niet uitgegraven door een hongerige vos, vinden ze niet. De telling blijft steken op één burcht. Hamsters lieten zich al helemaal niet zien. “Dat zou pas uitzonderlijk zijn”, aldus Crèvecoeur. “In de twintig jaar dat ik de beestjes bestudeer, heb ik er nog maar één exemplaar naar boven zien komen.” Nog voor Crèvecoeur een foto kon nemen, was de hamster alweer verdwenen.