Met een Oekraïens team op zoek naar dode soldaten en burgers: ‘Eerlijk? Ik voel er niets bij’

Wat gebeurt er in Oekraïne met gesneuvelde soldaten? De uitwisseling van dode militairen vindt in het diepste geheim plaats, tijdens een zeldzaam ingetogen moment. De Morgen trok mee met het team dat lijken bergt en ophaalt. ‘Ik wil niet dat die Russen hier blijven liggen stinken.’

‘Russen. Die zijn mijn specialiteit.” Anton, beter bekend als ‘Jurist’ in G9, de eenheid van het Oekraïense leger die zich bezighoudt met het ophalen van de gesneuvelden op en rond de frontlinies in het oosten van het land, kijkt ons indringend aan. Met Russen bedoelt hij: dode Russen. Anton klopt op de modderige kleigrond: “Dit is míjn land. En ik wil niet dat ze hier blijven liggen stinken. Ik wil ze weg.”

Hij haalt diep adem, vermant zichzelf: “Drie ­redenen waarom we dit werk doen. Een: als we een Russische militair vinden met een identiteitsbewijs, bewaren we die gegevens zodat ze gebruikt kunnen worden voor de Oekraïense rechtbank of het Internationaal Strafhof. Twee: we ruilen de lichamen van de Russen voor overleden Oekraïense militairen zodat ze naar hun families kunnen terugkeren. Drie: ecologische redenen. Het is niet goed voor het milieu om wekelijks honderden lichamen te laten liggen.”

Geen oorlog zonder doden. En dat houdt in dat iemand zich ermee moet bezighouden. Er is een humanitaire organisatie, Black Tulip, die de ondankbare taak op zich neemt om de slagvelden af te gaan op zoek naar dode Oekraïense en Russische militairen. En er is G9, de militaire eenheid waarin Anton en zijn collega Andriy ‘Judge Dredd’ actief zijn. G9 bestaat zowel uit militairen als vrijwilligers, die samen de gevechtszones afspeuren. Ze halen niet alleen militairen op, ook de lichamen van burgers worden meegenomen.

We staan achteraan op het stuk land van Oksana, inwoonster van Husarivka, een deelgemeente van Balaklia. Husarivka was voor de oorlog 575 man groot en werd al snel na de Russische invasie bevrijd, op 2 april vorig jaar. Maar dat betekende niet dat het er rustiger werd. In Balaklia, 100 kilometer ten zuidoosten van Charkiv, werden de Russen pas afgelopen september verjaagd, tijdens het bliksemoffensief van de Oekraïense strijdkrachten in de regio Izjoem. Daardoor bevond het slaperige dorp zich al die tijd midden in de vuurlinie.

Het hele gebied ligt nog altijd bezaaid met uitgebrande militaire voertuigen. En mijnen. De rij witte lintjes die wijzen op de aanwezigheid van landmijnen en andere explosieven langs de kant van de weg, loopt eindeloos lang door, kilometers ver in een landschap van verdorde zonnebloemen­velden, die door de oorlog meer dan een jaar lang niet zijn bewerkt.

Onderbeen kwijt

Dat we allemaal in één lijn achter elkaar moeten lopen, waarschuwde Andriy ons toen we zojuist uit de auto stapten en door het gras naar het huis van Oksana schuifelden. “Je moet al geluk hebben, wil je hier níét op een explosief stappen”, grapt de buurman van Oksana, wijzend naar de kant van de aarden weg. De wegen en gronden van de huizen zijn ontmijnd, vertelt de man. Maar de velden ernaast liggen vol explosieven, overblijfselen van de militaire strijd.

“Ik stap in mijn auto, rijd enkel over de verharde weg om boodschappen te doen en keer weer terug”, zegt Oksana. “Ik zet geen voet in de berm en de velden.” Dagelijks vallen er slachtoffers door de enorme hoeveelheid mijnen in de streek rond Charkiv. In Balaklia verloor een inwoonster deze morgen haar onderbeen nadat ze in haar achtertuin op een mijn stapte. Ze was na een jaar teruggekeerd naar haar rijhuis, waar de ontmijners niet binnen konden. Volgens de ontmijners zal het jaren kosten om het gebied van meer dan 12.000 vierkante kilometer volledig mijnvrij te maken.

We staan voor een graf. Een hoop bruine aarde, zo te zien niet al te lang geleden gegraven. Oksana ontdekte de plek toen ze twee weken geleden op haar aardappelveld aan het werk was. Haar grond is door ontmijners geruimd, maar de aangrenzende strook gras en bosjes is nog door niemand betreden. Rond de boomlijn pal achter haar land werd de hele zomer fel gevochten. “God weet wat hier nog ligt. Ik vind het maar griezelig, zo’n onbekend graf. Daarom heb ik de overheid gebeld. Ik zal geruster zijn als we weten wie of wat er ligt.”

Anton en Andriy nemen hun spades en slaan aan het graven. “Als er een mijn ligt, dan is dat het lot”, gromt Anton. “Vroeg of laat gaan we dood, dat is het risico van deze job.” Dat het geen oud graf is, concludeert hij als ze zo’n 30 centimeter diep zitten. Oksana staat er vol spanning bij te wachten. Nadat ze meer dan een meter aarde hebben weggeschept, legt Anton zijn spade resoluut neer. “Het graf is leeg. Wat vreemd is, want het is wel degelijk een graf. Blijkbaar is het leeggehaald.”

Terwijl Anton (r.) even een rookpauze neemt, kijkt Andriy alvast of er nog stoffelijke resten liggen in dit kapotgeschoten Russische pantservoertuig. Andriy en Anton behoren tot de G9-eenheid, die gesneuvelden bergt. Beeld STANISLAV KRUPAR

Nu ze hier toch zijn, weten de bewoners nog een andere plek waar mogelijk overblijfselen van gesneuvelde militairen liggen. Een paar honderd meter verderop staat een volledig uitgebrande Russische pantserwagen. “Ik zag vanuit de verte hoe hij beschoten werd”, vertelt de buurman. “Het voertuig moet vol explosieven hebben gezeten want toen het geraakt werd, brak de hel los. De aarde dreunde onder de massa ontploffingen.” Dat er waarschijnlijk nog Russische jongens in het voertuig zaten toen het ontplofte, zegt de man. Anton reageert onmiddellijk: “Wie bedoel je met jongens? Het zijn Russische klootzakken. Geen jongens.” Waarna de buurman het steevast over de Russische rotzakken heeft.

Het zegt veel over de dynamiek in de streek op het vlak van collaborateurs, plunderaars en mobilisatie. “Telkens als ik een militair zie, denk ik dat ze ofwel naar collaborateurs op zoek zijn, ofwel naar plunderaars, ofwel is het iemand van het inschrijvingsbureau van de militaire dienst”, legt de buurman uit. Wie op straat wordt aangesproken voor de militaire dienst, moet zijn identiteitskaart tonen en krijgt een formulier waarmee hij zich moet aanmelden bij het inschrijvingsbureau. Daag je niet op, dan mag je een boete verwachten van omgerekend 40 tot 80 euro. “Ik heb altijd mijn brief op zak die bewijst dat ik niet geschikt ben als militair”, voelt de buurman zich verplicht uit te leggen. “En ik plunder niets, ik woon hier.”

DNA-onderzoek

Omdat de uitgebrande Russische pantserwagen aan het einde van een niet-ontmijnd veld staat, kloppen Anton en Andriy eerst bij de dichtstbijzijnde buren aan. Misschien weten zij meer over de situatie. Niemand is thuis. Tot de buurman van Oksana resoluut komt aangewandeld en zegt: “Wil je ernaartoe, dan is er maar één weg; gewoon rechtdoor.” En hop, weg is hij, dwars door het niet-ontmijnde veld. We volgen letterlijk in zijn voetspoor door de dikke laag modder tot we bij het bruingeroeste voertuig arriveren.

Anton en Andriy gaan meteen op onderzoek. “Als we een schedel vinden, is dat genoeg”, zegt Anton terwijl hij de binnenkant van het voertuig afspeurt met een zaklamp. “Afgelopen zomer werd hier zoveel geschoten dat de Russen letterlijk in flarden in de bomen hingen”, vertelt de buurman. “Armen, benen, ingewanden. Het was geen fraai zicht. Gelukkig is dat allemaal weggehaald. Maar in de tank…”

Hij houdt de adem in, kijkt toe hoe het vehikel wordt uitgekamd. Maar ook hier blijkt het loos alarm te zijn. “Vreemd”, reageert Anton. “Het komt niet vaak voor dat we géén lijk vinden. Maar de wildste verhalen doen de ronde en je weet hoe het gaat: elke keer als iets wordt doorverteld, doen de mensen er een schepje bovenop.”

Sinds mei vorig jaar is hij actief bij G9. “Ik vind het belangrijk werk: we brengen Oekraïense militairen terug zodat hun families eindelijk weten wat er met hen gebeurd is. Bij het eerste lichaam was ik onwennig. Maar daarna? Eerlijk: ik voel er niets bij. Nu zit ik al sinds 2015 in het leger, ik was destijds betrokken bij de oorlog in de Donbas. Je wordt harder. Natuurlijk is het anders als we Oekraïense soldaten vinden, die hebben prioriteit en dat komt dichterbij. Maar Oekraïense militairen hebben een commandant, die handelt het verder af.

“Als we Russen vinden, weten we totaal niet met wie we te maken hebben. We zoeken naar identiteitsbewijzen, stoppen ze in een lijkzak en brengen ze weg naar een plaats waar onder meer een DNA-onderzoek plaatsvindt. Daarna worden ze omgeruild en naar Rusland getransporteerd.”

De uitwisseling van doden tussen Oekraïne en Rusland gebeurt in het diepste geheim. Een speciaal team in Oekraïne is constant in onderhandeling met de Russen over de ruil. Volgens het laatste rapport van 2 maart van het Bureau voor Vermiste Personen onder Bijzondere Omstandigheden zijn tot nog toe 1.409 Oekraïense lichamen van militairen via een uitwisseling teruggekeerd. Tijdens de laatste uitruil op 23 maart werden 83 lichamen teruggebracht.

Marina en Michail ­Polyak rouwen om hun zoon Oleksandr, die pas is begraven. Hij sneuvelde in de strijd om Bachmoet. Marina: ‘Hij was een held, ja, maar wat ben ik met een held in een kist?’ Beeld STANISLAV KRUPAR

“We weten nooit precies om hoeveel Oekraïense doden het gaat, omdat we niet naar het slagveld kunnen als de gevechten nog bezig zijn”, vertelt Sergiy Chebyshev van het Centrum voor Vermiste Personen en Krijgsgevangenen in Charkiv. “In de zomer waren er periodes dat er bijna elke week een ruil plaatsvond, maar sinds Tatjana Moskalkova, de nieuwe ombudsvrouw voor mensenrechten in Rusland, aan de leiding staat, gebeurt dat minder frequent.”

De uitwisseling van de lichamen is zeer delicaat: het zijn de enige momenten waarop de Russen en Oekraïners samenwerken. Er wordt een plek afgesproken waar de uitwisseling zal plaatsvinden en tijdens de korte periode van de ruil is het even geen oorlog. Er wordt in de omgeving vijftien minuten niet gevochten, uit respect voor de doden. Een uur later staan beide partijen elkaar weer ongenadig naar het leven. Maar zoals Anton zei: zo weten de families aan beide kanten tenminste wat er gebeurd is met man, zoon, of vader.

Het Internationale Rode Kruis bemiddelt bij de uitwisselingen, geeft technisch advies en faciliteert met apparatuur, zoals koelingen en draagtassen.

“Weinig mensen zijn op de hoogte van zo’n dodenruil, er wordt nauwelijks over gecommuniceerd”, legt Chebyshev uit. “Ook ik weet niet hoe het eraan toe gaat, ik heb het alleen via dronebeelden gezien. Twee koelwagens kwamen aanrijden, Russen aan de ene kant, Oekraïners aan de andere kant. Ze hielden halt, de chauffeurs stapten uit, wisselden van wagen en reden elk hun eigen richting uit, in alle stilte. Er werd niet geschoten.”

Zestig lijken in één keer

Voor de Oekraïense militairen zijn er drie classificaties: vermist, dood of in gevangenschap. “Als een militair vermist of in gevangenschap is, neemt de politie DNA van de familie af. Wanneer het lichaam van een militair gevonden wordt en het DNA komt overeen, dan wordt de persoon officieel dood verklaard en kan de familie de afscheidsceremonie beginnen.” Hetzelfde geldt als er alleen lichaamsdelen gevonden worden. Als uit de DNA-stalen blijkt om wie het gaat, wordt de familie verwittigd: “Soms begraaft een familie slechts één arm. Maar zo kunnen ze tenminste nog afscheid nemen, heel belangrijk.”

Voor de familie van de overledene in eerste lijn − echtgenote, ouders, minderjarige kinderen of kinderen tot 23 jaar die nog studeren − keert de overheid een vergoeding uit van omgerekend 300.000 euro. “Dat is veel geld en de overheid betaalt het meestal niet in één keer uit”, zegt ­Chebyshev. “Want soms daagt er na een tijd nog een familielid op dat recht heeft op het geld, dus wordt er voorzichtig mee omgesprongen.”

Als een vermiste militair na zes maanden nog altijd verdwenen is, kan de familie een gerechtelijke procedure opstarten. Is er bijvoorbeeld een collega die kan getuigen dat de ander aan flarden werd geschoten of onder het puin ligt en er amper menselijke resten overgebleven zijn, dan is het aan de rechter om hem al dan niet dood te verklaren.

Het graf van Oleksandr 'Sacha' Polyak, de zoon van Marina en Michail. Beeld STANISLAV KRUPAR

In Husarivka is het onderzoek vandaag afgelopen. Omdat de wagen van G9 op de heenweg in panne is gevallen, keren we per sleeptouw terug naar Charkiv. Dat hij al meer dan vierhonderd Russische doden heeft weggehaald, vertelt Anton. Hij laat een foto zien van de vierhonderdste gesneuvelde Rus − een jubileum noemt hij het. Toch een eigenaardige kerel, deze Anton. Zijn collega Andriy − voor de oorlog was hij conciërge aan de universiteit in Charkiv − is wat gereserveerder.

Het team van G9 bestaat uit negen mensen, horen we. Ze werken in Charkiv, Bachmoet, Loehansk en in de regio rond Donetsk. Het grootste aantal overleden Russen dat Anton ooit in één keer vond, was zestig man, allemaal samen in een vrachtwagen. Hoe ze zijn omgekomen, wil hij niet zeggen: “Het is oorlog. Dit soort dingen gebeurt.” Dikwijls zijn de lichamen geboobytrapt. “Je verschuift het lijk en... boem. Daarom gooien we eerst een grote haak aan een touw naar het lichaam en trekken we het naar ons toe.”

Over het aantal Oekraïense doden mogen beide mannen niets zeggen. De overheid wil geen exacte cijfers bekendmaken. Anton scrolt door zijn telefoon, vertelt dat hij opvallend veel jonge soldaten vindt, vaak nog geen 20 jaar. Hij zwijgt een tijdje, kijkt ons dan opnieuw indringend aan met zijn eigenaardige ogen en zegt plotseling, vol ernst: “Ik hou van de geur van dode lichamen. Omdat hij puur is. Geen extra toevoegingen, no-nonsense.”

We laten de opmerking voor wat ze is. Want wat moet je op zoiets zeggen? Oorlog doet rare dingen met een mens, zoveel is duidelijk.

Voor mannen als Anton, die dagelijks lijken ophalen, is afstand nemen de enige manier om ermee om te kunnen gaan. En dat hij geen emoties voelt bij Russische militairen, is volkomen normaal. Intussen is iedere dode nog wel altijd ­iemands zoon − Oekraïner of Rus.

Enig kind

De dag voordien zijn we er nog mee geconfronteerd. We wandelen door de ‘Avenue of Fame’, de militaire afdeling van het kerkhof in Charkiv, wanneer we iemand hartverscheurend horen huilen, luider dan het geluid van de rijen wapperende ­Oekraïense vlaggen op de honderden graven. Wanneer we gaan kijken, zien we een vrouw op een graf liggen, haar armen om de steen geslagen. “Ik wil niet weg”, roept ze. “Ik wil hier blijven, bij mijn zoon.” Waarna ze opnieuw in huilen uitbarst. Het gaat door merg en been. Na een tiental minuten kalmeert ze wat en raken we voorzichtig met het koppel aan de praat. Of we naar hun appartement willen komen, vragen ze. Zodat ze in alle rust kunnen vertellen over hun verdriet.

Als we tegenover hen zitten in hun kleine slaapkamer gutst het verhaal eruit. Marina (53) en Michail Polyak (55) verloren hun zoon Sasha op 25 februari. Hij was 29 en kwam om in Bachmoet.

Marina: “Toen vorig jaar een raket insloeg op het werk van Sasha − hij was IT’er van een veiligheidsbedrijf − en een collega een been verloor, besloot hij zich als vrijwilliger aan te melden bij het leger. In juli vorig jaar hielp hij mee de dorpen rond Charkiv te verdedigen tegen de Russen, in oktober werd hij in Bachmoet gestationeerd.”

Twee dagen voor Sasha om het leven kwam, hoorden zijn ouders hem nog aan de telefoon. Van zijn eenheid van 100 man waren er nog 35 over. De rest was gewond of dood.

Anton (l.) van bergingsteam G9: ‘Als er een mijn op onze weg ligt, dan is dat het lot. Vroeg of laat gaan we dood, dat is het risico van deze job.’ Beeld STANISLAV KRUPAR

Marina: “We waren altijd ongerust sinds Sasha in Bachmoet zat, maar tijdens dat laatste gesprek klonk hij rustig. Zijn eenheid zou binnenkort naar een andere frontlinie vertrekken, weg van Bachmoet. ‘Maar vroeg of laat ga ik toch dood’, zei hij. We schrokken van zijn woorden, vroegen hem waar hij die nonsens vandaan haalde. Ik denk dat hij zoveel dood om zich heen zag, zo meegezogen was in de spiraal van oorlogsgeweld, dat hij zich erbij had neergelegd dat het ook hem zou overkomen. Dat was het laatste dat we van hem hoorden. Hij belde donderdag. Zaterdag was hij dood. Hij kreeg scherven in zijn hoofd bij een explosie.”

Dat hun zoon een held is, klinkt het bitter. Marina pakt de hand van haar man: “Maar wat zijn we met een held? Ik wil geen held in een kist, ik wil een levende zoon in huis.”

Hij was hun enige kind, vertelt Michail. Een groot deel van hun familie woont in Rusland. Tot voor Sasha’s dood was het contact met de familie goed, al werd het onderwerp oorlog tijdens gesprekken vermeden. “Mijn broer in Moskou was mijn beste vriend”, zegt Marina. “Vier jaar geleden zijn we nog samen op vakantie geweest, in Tunesië. De mensen dachten dat we een koppel waren, zo hecht waren we. Sasha was zijn lievelingsneef, mijn broer belde hem soms op om hem een hart onder de riem te steken.”

Ook de vader van Michail woont in Rusland, in Wolgograd. “Mijn vader was dol op Sasha, tegelijk is hij een fervent aanhanger van het Russische regime en beweert hij dat jongens als Sasha hun eigen mensen doden.” Marina schudt haar hoofd, vol ongeloof: “Mijn broer heeft twee zonen, mijn neven. Een van hen wil naar Oekraïne om ‘de boeren daar’ te doden. Zó fout kan het lopen in families. Het komt nooit, nooit meer goed tussen ons. De band is volledig verscheurd, voor het leven. Na Sasha’s dood is er iets geknapt. Ik wil niets meer met Rusland te maken hebben. Terwijl ik er zelf geboren ben.”

Ze pakt de foto van haar zoon. Zegt dat ze deze middag naar de kerk gaat, om hem te herdenken. Opnieuw stromen de tranen over haar gezicht. “Michail en ik hebben het er zo vaak over gehad. Wat als Sasha gewond zou raken, zijn benen zou verliezen? Was het maar zo geweest, dan hadden we hem tenminste nog gehad en konden we voor hem zorgen. ‘Je zoon is een held.’ Ik kan het niet meer horen. Want er ís geen zoon. Alleen leegte.”

Intussen gaan de gevechten in Bachmoet voort. Twee derde van het stadje is in Russische handen, dagelijks vallen er doden. Terwijl het op zich geen enkel strategisch belang heeft voor de Russen.

Marina haalt een fles wijn, heft het glas op haar zoon. “Ik hou van Oekraïne. Maar de prijs die ik ervoor betaal, is te hoog. Daar zal ik mee moeten leren leven. Maar accepteren? Nooit.”