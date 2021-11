Met een boek de nacht in hoort bij haar vaste rituelen. Wat telt, is: wie leest, mag langer wakker blijven

Bart Eeckhout is hoofdredacteur bij De Morgen en papa van John John (12) en Missy (8).

In de kamer met de boekenkast, die je even liefdevol als grootsprakerig ‘de bibliotheek’ noemt, heeft je dochter op een tafeltje de kassa van haar speelgoedwinkel ­geïnstalleerd. Voor de kassa, met rollende miniband en een handige scanner, liggen Jommekes moppenboek, Mijn eerste quizboek en een boek van Marc De Bel. Welkom in Missy’s eigen private openbare bibliotheek.

Als jullie een boek uit de kast willen pakken, moet je eerst voorbij de balie. Missy kijkt streng toe op de ontlening. Ook een boete behoort tot de opties. Toch blijft de balie vaak leeg de jongste tijd. Zo gek veel boeken kan een mens niet lezen. In een gezin van vier personen is het klantenbestand snel rond.

De verhouding van je dochter met boeken is ­ingewikkeld. Ze leest graag, maar niet overdag. Het leven is te kort om tussen boeken door te brengen, schijnt ze te denken. Anders wordt het wanneer het tijd is om naar bed te gaan. Met een boek de nacht in hoort bij haar vaste rituelen. Voorlezen mag, maar hoeft niet eens. Soms stuurt ze je prompt de kamer uit omdat ze liever zelf leest in haar Dagboek van een muts-collectie. Wat telt, is: wie leest, mag langer wakker blijven.

Ook je zoon wordt tegenwoordig weer met een boek naar bed gestuurd. Dat kost meer moeite. Hij heeft zichzelf in het hoofd geprent dat hij een slechte lezer is, die maar uiterst moeizaam de bladzijden verteert. Blijkt niets van aan. Hij leest sneller dan jij. Maar dan nog kost lezen meer moeite dan een TikTok-clip wegswipen. “Waarom moet ik ­Harry Potter lezen?”, moppert hij. “Ik heb de films al gezien, en dat gaat veel sneller.”

Letterlijk overal in huis slingeren boeken en boekjes rond. Hoe kan het dat er dan toch met zo weinig liefde wordt gelezen? Tot John John met een ­eenvoudig maar scherp inzicht komt. “Jullie lezen zelf nooit. Ik zie jullie nooit lezen.” Dat laatste blijkt te ­kloppen. Jullie verslinden boeken als een bezetene, maar pas wanneer de kinderen in bed liggen en de rust in het huis is neergedaald. Hoe kan een kind dat weten?

Dus doen jullie het nu anders. Je lief is ermee ­begonnen. Ze wist haar zoon te overtuigen om samen een boek te lezen. Op zondagmiddag, onder een dekentje, in een merkwaardig aanstekelijke stilte. Het werkt nog ook.

En ‘s avonds dringt John John erop aan dat je voorleest, zoals vroeger. Het helpt hem, zegt hij, om zelf het lezen vol te houden. Dus doe je het maar, zij het ietwat gegeneerd. Want voorlezen aan een jongen van twaalf, is dat niet wat gek? Welnee, zegt de experte in de krant. “Het draait ook om de intimiteit.”

Daar heeft ze helemaal gelijk in. Plots besef je weer dat je daar niet op de bedrand zit om enkel wat pagina’s af te malen. Het is ook een geruststellende bevestiging dat in een veranderende wereld sommige dingen hetzelfde ­kunnen blijven. Een pauzetoets waar jij nog meer nood aan hebt dan hij, nog even voor het slapengaan.