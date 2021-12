Met een 1G-beleid riskeren we dat Anne Teresa straks op de Kunstberg danst met Willem Engel

Bruno Struys is journalist.

“U komt voor uw kerstcadeautje?” En hopla, minder dan een minuut later had de sympathieke vrijwilliger van het vaccinatiecentrum een derde prik in mijn bovenarm geramd. Naarmate de uren verstreken en het geschenk zich verder uitpakte, zag ik er almaar minder de grap van in. IJlend in bed, trillend als een blad, werkte ik aan een grafschrift. “Zeg het voort met gevoel voor tragiek: halve dosis, dubbel zo ziek.”

Maar kijk, de avond erna zat ik alweer aan de feestdis, op een cocktail van schuimwijn en paracetamol. Wellicht is het op zo’n moment, als het mRNA nog fris en dartel door de aderen giert en de geest bevangen is door de kracht van het vaccin en beneveld door de Cosmoperdolan, dat sommigen alle heil zoeken in een 1G-beleid.

De Duitse viroloog Christian Drosten, toch de alfa en de omega onder de virologen, vindt 1G noodzakelijk tegen omikron. Ook Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert is ervoor te vinden. Alleen wie een booster heeft, mag dan nog deelnemen aan het sociale leven.

Als omikron, maar eigenlijk voorganger delta ook al, één ding duidelijk maakt, dan wel dat vaccinatie ons onvoldoende beschermt. Dat is geen blaam voor de vaccins, maar we zijn niet opnieuw in een halve lockdown beland omdat er onvoldoende gevaccineerd is. Het lijkt misschien dat er veel weerstand tegen vaccinatie is omdat het debat soms gemonopoliseerd wordt door antivaxers, maar ook nu tijdens kerst en oud en nieuw wil de Vlaming niets liever dan een prik die hem een dag knock-out slaat.

Wat is dan nog het nut van zo’n 1G-beleid, dat neerkomt op een pasjesmaatschappij? Dat zeg ik niet omdat ik het wil opnemen voor de antivaxer die zijn eigen vrijheid boven andermans gezondheid plaatst, maar omdat we af moeten van het valse gevoel van vrijheid dat de coronapas met zich meebrengt.

1G is niets anders dan een overtreffende trap van het Covid Safe Ticket. Toen dat CST in voege ging, was al vrij snel duidelijk dat het eigenlijk een Covid-not-so-safe-ticket was, een vrijgeleide om het mondmasker te laten vallen. Wat dat betreft is het logisch dat de cultuursector op straat komt. Wie gelooft in het nut van mondmaskers moet toegeven dat een café meer risico’s inhoudt op besmetting dan een theaterzaal met mondmaskers.

We zullen dus allicht geen rijk der vrijheid in ruil voor 1G krijgen, maar wel luidere antivaxers. Heeft een vaccinverplichting nog het voordeel van de duidelijkheid, dan lijkt het 1G-pasje een slinkse manier om exact hetzelfde te doen. Voer voor complotdenkers. Hoe gaat 1G die kleine groep overtuigen? Zijn alle andere maatregelen tegen de verspreiding van het virus al genomen? Hoe gaat 1G de besmettingen via scholen stoppen?

Je zult de burger met argumenten moeten overtuigen van de proportionaliteit en de noodzakelijkheid, of we riskeren dat Anne Teresa straks op de Kunstberg danst met Willem Engel.