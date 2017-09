Met dit hilarische boodschappenlijstje kan élke man aan de slag

Era trouwde drie jaar geleden met de 31-jarige Gaurav Golwalkar. Ze besloten de huishoudelijke taken te verdelen. "Gaurav was meteen mee en toonde zich bereid om te leren koken, wat in India eerder uitzonderlijk is voor een man", legt Era uit. "Maar toen ik hem de eerste keer groenten liet kopen, was dat een ramp. We maakten er ruzie over. De tweede keer ging het niet beter, de derde nog niet."

Volgens Era maakten de groenteboeren misbruik van de naïviteit van haar man en verkochten ze hem slechte kwaliteit. "Hij zond me dan telkens weer foto's via Whatsapp om mijn goedkeuring te krijgen", zegt ze. Nogal omslachtig, en dus kwam Era op de proppen met haar rijkelijk gestoffeerd boodschappenlijstje. Dat bevat de omschrijving van de desbetreffende groente, met tekeningetjes van goede en slechte voorbeelden, om alle verwarring uit te schakelen. Ze geeft daarin ook instructies over hoe hij er de beste groenten kan uitpikken.