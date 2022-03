Met deze tips kan u flink besparen op brandstofverbruik

Rij in de hoogst mogelijke versnelling

Laat de motor niet warmdraaien terwijl je nog stilstaat. Geef bij vertrek niet meteen vol gas, maar genoeg om snel te kunnen schakelen. Rij bij de gewenste snelheid in de hoogst mogelijke versnelling. “Ken je wagen”, zegt Vera Beck, rijschooldirecteur bij mobiliteitsvereniging VAB. “Bij sommige wagens kan je met 50 kilometer per uur in vierde versnelling rijden in plaats van in derde. Je toerental is dan lager en je verbruikt minder.”

“Hou wel je toerental boven een minimum”, zegt Mark Pecqueur, docent autotechnologie aan de Thomas More Hogeschool. “Dat is bij een benzinewagen best hoger dan 1.800 à 2.000 en bij een dieselwagen hoger dan 1.500 toeren. Anders is het schadelijk voor je wagen.”

Pas je snelheid aan

Rijd op de snelweg 100 km per uur in plaats van 120. “Zo kan je afhankelijk van het type voertuig 5 tot 15 procent brandstof besparen, of ongeveer een liter per 100 km”, zegt Pecqueur. “Dat komt doordat de luchtweerstand kwadratisch toeneemt met de snelheid, en het benodigde vermogen zelfs met de derde macht.”

Je ‘uit de wind laten zetten’ door een vrachtwagen is niet zonder gevaar. “Als je op 45 meter afstand rijdt, de helft van de snelheid bij 90 kilometer per uur en een nog te verantwoorden volgafstand, kan je tot 7 procent besparen”, zegt Beck. “Kom je dichter dan stijgt dat percentage, maar stijgt ook de kans op ongevallen, want je kan nog moeilijk op tijd stoppen als de vrachtauto voor je plots remt.”

Weg met weerstand en ballast

“Wie op skivakantie is geweest en nog niet de moeite heeft gedaan de dakkoffer van zijn dak te halen, maakt daar toch beter werk van”, zegt Pecqueur. “Zo’n obstakel vergroot de luchtweerstand aanzienlijk en dat scheelt al snel een liter brandstof per 100 kilometer.”

Ook rijden met open ramen kan door de hogere weerstand het verbruik met tot 5 procent verhogen. Een fietsenrek op het dak kan voor 20 tot 30 procent meer verbruik zorgen.

“Sommige mensen gebruiken hun auto als opslagplaats”, zegt Pecqueur. “Haal ballast die nergens toe dient uit uw koffer, want ook extra gewicht betekent extra verbruik. Een maximaal beladen wagen verbruikt zo’n 10 procent meer.”

Kijk vooruit en anticipeer

Hou zoveel mogelijk dezelfde snelheid aan. Gebruik de cruisecontrol of de ecofunctie als uw wagen die heeft. Rem en versnel zo weinig mogelijk. “Nader je een rood licht of een oversteekplaats, rem dan niet op het laatste moment, maar laat gewoon de gas los, zonder te ontkoppelen”, zegt Beck. “Dan verbruik je helemaal niks. Met een hybride of elektrisch wagen win je zo zelfs kilometers omdat de batterij oplaadt.”

Al vanaf 30 seconden stilstaan, is het zuiniger om de motor uit te zetten. “De meeste verkeerslichten blijven ongeveer 45 seconden op rood”, weet Beck. “De startmotor en batterij van oudere wagens zonder start-stopsysteem zijn echter niet altijd voorzien op zoveel uit- en aanschakelen. Die leg je beter alleen maar stil als je voor langere tijd stilstaat, bijvoorbeeld voor een ophaalbrug.”

Pomp de banden op

Bij een te lage bandenspanning verhoogt de wrijving tussen band en wegdek en moet de motor harder werken. Een autoband verliest maandelijks ongeveer 0,15 bar. Laat de bandendruk maandelijks checken. Een kwart te weinig druk, leidt tot 10 procent meer weerstand. Bovendien verkort het de levensduur van uw banden.

Zet de airco uit

“Ik rij momenteel met een elektrische wagen die aangeeft hoeveel energie er naar het rijden gaat, en hoeveel naar ander verbruik zoals de airco”, zegt Beck. “Dat extra verbruik loopt op tot 30 procent.” De dynamo die elektriciteit voor de airco en ruitenverwarming genereert, draait mee met de motor en verbruikt zo ook brandstof. “Beperk dat stroomverbruik dus zo veel mogelijk.”