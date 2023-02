‘Met de wortel uitroeien’: hoe de politiek de Antwerpse drugsbendes wil aanpakken

De regering-De Croo heeft maatregelen klaar die de drugshandel in België ‘met de wortel’ moeten uitroeien. Zo schuiven de bewakingsagenten van de kerncentrale in Doel tijdelijk door naar de Antwerpse haven. Het leger neemt hun taak over.

Cocaïne. Antwerpen zit er al jaren tot aan de neus in. Met alle gevolgen van dien. Het drugsgeld verziekt het maatschappelijk weefsel van de havenstad. Maandag werd opnieuw een Antwerpse advocaat verhoord. Hij wordt onder meer verdacht van witwaspraktijken. Er kan stilaan ook geen week meer voorbijgaan zonder geweld. Woensdag werd op de Antwerpse ring een drugskoerier klemgereden na een lange achtervolging. Een dag later vonden twee aanslagen plaats: tegen een frituur in Hoboken en een rijhuis in Mechelen. Beide plekken werden al eens geviseerd.

In aanloop naar een Belgisch-Nederlandse top in Antwerpen vrijdag komt de regering nu met maatregelen om de drugshandel te ontregelen. Of om dat althans te proberen. “We willen het uitdijen van de drugshandel een halt toeroepen”, zegt premier Alexander De Croo (Open Vld). “We hebben een pakket klaar dat we schouder aan schouder zullen uitvoeren met de stad Antwerpen, de haven en de havenbedrijven. Een pakket dat de criminaliteit met de wortel moet uitroeien.”

Terreur

Eenheid van commando, daar begint het volgens de regering. De Antwerpse haven is een groot gebied dat meerdere politiezones, provincies en gerechtelijke arrondissementen bestrijkt. Er wordt daarom een nationale drugscommissaris aangeduid. Dit zal vrijdag gebeuren. Deze magistraat zal bijgestaan worden door een adjunct en een tienkoppig team. “We zijn beland in de fase van de narcoterreur, waarbij bendes niet alleen in Antwerpen maar ook in de rest van het land actief zijn. Waarbij er niet alleen cocaïne maar bijvoorbeeld ook xtc wordt gedeald”, zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld). “Er is coördinatie nodig.”

De Rotterdamse haven. Beeld ANP / Robin Utrecht

De Antwerpse scheepvaartpolitie wordt versterkt. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de vraag van burgemeester Bart De Wever (N-VA) om meer agenten of desnoods militairen te krijgen voor de bewaking van de haven. De scheepvaartpolitie heeft momenteel 116 personeelsleden. De regering wil dit zo snel mogelijk verhogen tot 312. Om te beginnen worden 86 mensen vrijgemaakt. Dit gebeurt door agenten uit de ‘federale reserve’ naar Antwerpen te sturen. Maar ook door de agenten die vandaag de kerncentrale in Doel bewaken in te zetten. Hun werk wordt tijdelijk overgenomen door het leger. Op termijn moeten er nieuwe politiemensen worden gerekruteerd.

Om de federale gerechtelijke politie Antwerpen te ontlasten zullen er 20 rechercheurs worden toegevoegd aan de scheepvaartpolitie. “Die gaan zich bezighouden met de ‘uithalers’ in de haven. Ze zullen verdachte containers kunnen identificeren en zo helpen om intelligence te vergaren. Die is cruciaal in de aanpak van de drugshandel”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v). Er komt sowieso meer controle van de containers zelf. Dat zal mogelijk zijn door de aankoop van nieuwe scanners. Op deze manier moet straks 100 procent van de verdachte containers gecontroleerd worden (vooral de containers uit Latijns-Amerika).

Boetes

Meer dan 16.000 mensen die hun brood verdienen in de Belgische havens zullen gescreend worden. Dit zal gaan van de dokwerkers tot de toplui van de havenbedrijven. En van het personeel in de haven van Antwerpen tot het personeel in de binnenhaven van Luik. Met behulp van een jaarlijkse screening door onder meer de Staatsveiligheid en inlichtingendienst ADIV moeten de ‘rotte appels’ tijdig uit de mand gewipt worden. Onder meer mensen hun contacten en financiën zullen worden bekeken. Havenpersoneel wordt geregeld benaderd door de drugsmaffia om te helpen bij de uithaling van drugs. Voor het Belgisch luchthavenpersoneel bestaat al een gelijkaardige screening.

Zoals aangekondigd zal de regering strengere boetes opleggen aan drugsgebruikers. De boetes lopen vandaag op tot 300 euro. Dit stijgt tot 1.000 euro. “Maar we zullen een onderscheid maken tussen verbruikers. Voor de recreatieve gebruikers is een hogere boete een signaal. Tegelijk heb je ook verbruikers die hulp nodig hebben. Voor hen komt er een verplichte ontwenning”, duidt minister Van Quickenborne.

En dan is er de samenwerking met de Verenigde Arabische Emiraten, nog al te vaak een mondain schuiloord voor gezochte drugsbazen. Sinds november heeft België een uitleveringsverdrag met de oliestaat, maar voorlopig lijkt dit een papieren tijger. Van Quickenborne: “Het is tijd dat de Emiraten tonen wat ze waard zijn. Ze hebben ons beloftes gedaan en we gaan nu de druk opvoeren om hen die beloftes te laten nakomen.” Er is een lijst overgemaakt van ‘toptargets’ die België wil uitgeleverd zien. Met Turkije en Marokko zijn er trouwens gelijkaardige problemen. Onlangs nog werd de Antwerpse drugscrimineel Abdelilah El M. - bijgenaamd Black - opgepakt in Istanbul.

Truc

Het Antwerpse stadsbestuur reageert voorlopig niet on the record. In de wandelgangen van het stadhuis worden vooral vragen gesteld bij de uitbreiding van de scheepvaartpolitie. “Een trucje”, vreest men. Met behulp van kunstgrepen is een honderdtal extra mensen gevonden, maar op de echte versterking zal het wellicht lang wachten zijn. Intussen dreigt de noodhulp al snel weer afgebouwd te worden, luidt het. Zo zal het leger voorlopig maar tot eind dit jaar inspringen in Doel. Het kabinet-Verlinden verzekert dat “de capaciteit van 86 steeds zal worden verzekerd”.

In Antwerpen wordt de vergelijking gemaakt met de haven van Rotterdam. “Daar staan ze al veel verder. Rotterdam is politioneel goed beveiligd, de gerechtelijke diensten zijn goed op getal en de haven krijgt er nu nog een hele zwik scanners bij. We lopen alsmaar verder achter dus.”

Sowieso spreekt de geschiedenis in het nadeel van de regering-De Croo. Ze is namelijk niet de eerste regering die uitpakt met een groots antidrugsplan. Het zogenaamde Stroomplan van Michel I uit 2018 heeft nooit zijn hoge verwachtingen ingelost. Onder meer omdat er te weinig is omgekeken naar de opvolging ervan. Een plan tegen de drugsmaffia lanceren is één ding. Elke dag opnieuw de strijd aangaan met stinkend rijke en nietsontziende bendes nog iets anders.