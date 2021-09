Met de smartphone op zoek naar nieuwe vrienden: Amigos wil na Nederland ook Vlaanderen veroveren

Op zoek naar leuk gezelschap voor een feestje? Een vierde man te kort bij het kaarten? Of nood aan een compagnon om die wat duffe hobby te beoefenen waar geen van je vrienden warm voor loopt? De nieuwe app Amigos, die zich als een lopend vuurtje door de Lage Landen verspreidt, lost het voor je op.

Al sinds zijn zestiende geeft Johanan Fraanje elke dag een cijfer. Een goede dag krijgt een hoge score, wanneer het wat minder liep duikt dat cijfer naar beneden. Na achttien jaar – Fraanje is ondertussen 34 – is er één constante: een dag waarin iets spontaans gebeurt haalt steevast een hoge score. En dus gaat de Nederlandse ondernemer consequent op zoek naar nieuwe ervaringen en nieuwe mensen om die mee te delen. Alleen valt dat niet altijd in goede aarde. “Wanneer je in Nederland, en in België is dat net hetzelfde, een babbeltje probeert te slaan met iemand op straat denken mensen meteen dat je een verkoper bent. Of een zwerver, dat soms ook. Terwijl dat soort ontmoetingen in zuiderse landen heel normaal zijn.”

Enter Amigos. Een app die Fraanje ontwikkelde om daar iets aan te doen. “We willen een cultuuromslag maken. Mensen de waarde van spontaniteit en afwisseling leren ontdekken.” Elke dag stelt Amigos je de vraag waar je die dag zin in hebt. Sporten, een feestje of een film meepikken? De mogelijkheden zijn legio. Vervolgens laat de app je zien wie in je buurt gelijkaardige plannen heeft. Via de chatfunctie leg je contact en is er een klik, dan kan je met je nieuwe vrienden of vriendinnen op stap. Heb je zelf niet meteen plannen? Dan kijk je in de app waar mensen in de wijde omgeving zoal mee bezig zijn. Vind je een activiteit die je bevalt? Dan sluit je gewoon aan.

De schorre stem die we horen wanneer we Fraanje op zondagmorgen aan de telefoon krijgen bewijst dat die aanpak werkt. Het gevolg van een wel heel gezellig feestje waar hij op zaterdagavond via Amigos is beland, zo blijkt. “Ik ben vorige week ook gaan bowlen met een nieuw gezelschap en een paar dagen eerder stond ik in de wei naar de sterren te kijken met mensen die ik daarvoor nog nooit had gezien”, vertelt hij. “Ik studeer in mijn vrije tijd astronomie, maar slaagde er nooit in om mijn vrienden mee te krijgen op zo’n sterrenkijktrip. Nu heb ik in een handomdraai een paar gelijkgestemde zielen te pakken.”

Om te garanderen dat die zielen wel degelijk gelijkgestemd zijn werkt Amigos, net als wel meer sociale netwerken, met een ratingsysteem. “Wanneer je met iemand gaat bowlen die achteraf geen toegevoegde waarde blijkt of iemand misdraagt zich op je feestje, dan kan je dat in de app aangeven. Na drie negatieve scores ga je er onherroepelijk uit.”

Na amper een paar weken heeft Amigos 48.000 gebruikers in een hele reeks Nederlandse steden. En dat terwijl het eigenlijk de bedoeling was om deze zomer enkel wat proef te draaien in Fraanjes thuisstad Utrecht. “Maar via mond-tot-mondreclame is de app zich spontaan over andere steden gaan verspreiden.” Met dank aan de coronacrisis, die in Nederland nog steeds grote delen van nachtleven lamlegt. “We zien dat de app heel vaak gebruikt wordt voor thuisfeestjes, maar ook andere toepassingen worden steeds populairder.”

Geld verdienen met zijn app doet Fraanje voorlopig niet. Maar dat komt nog, hoopt hij. Het is de bedoeling om cafés, bioscopen en bowlingbanen – om maar die te noemen – de kans te geven zich via advertenties op Amigos in de kijker te zetten als ideale locatie voor ontmoetingen met nieuwe mensen.

Ondertussen heeft de faam van Amigos zich ook over de landsgrenzen verspreid. “We hebben nu 6.300 geregistreerde Belgische gebruikers", zegt Fraanje na een blik op zijn computerscherm. En dat terwijl je de app voorlopig alleen in Nederland kan gebruiken. Maar daar komt nog voor het eind van de maand verandering in. “We houden nauwlettend in de gaten waar we de meeste aanmeldingen zien”, legt Fraanje uit. “Momenteel zien we vooral interesse in Gent en Leuven, daarom willen we daar nog voor eind september van start gaan. In oktober volgen dan Kortrijk, Mechelen, Brugge en Antwerpen.”