Met de seals naar Afghanistan of met DiCaprio naar Frankrijk? Dit zijn onze tv-tips

Overleven in Afghanistan

Het doel van Navy Seal Team 10 is Taliban-leider Ahmad Shah uitschakelen. De missie komt al snel in het gedrang wanneer het team nabij het Hindu Kush-gebergte in een hinderlaag van de Taliban loopt.

Marcus Luttrell was de enige overlevende van de missie in Afghanistan. Hij pende zijn trauma's neer in een boek en ook bij deze verfilming was hij nauw betrokken. Erg gesofisticeerd is het niet, maar 'Lone Survivor' heeft alle ingrediënten van een meer dan degelijke actiethriller; spanning, gedegen vertolkingen en de beste sequentie als climax op het einde.

Lone Survivor, om 20.10 uur op Vier.

Een revolutionair pad

De jaren 50. Frank en April Wheeler zijn een jong en aantrekkelijk stel. Maar gelukkig zijn ze niet. In een uiterste poging om aan hun saaie burgerbestaan te ontsnappen, verhuizen ze naar Frankrijk.

3 Kate Winslet en Leonardo DiCaprio als het uitgebluste echtpaar Wheeler in de speelfilm 'Revolutionary Road'. Ruim tien jaar na 'Titanic' mochten Leonardo DiCaprio en Kate Winslet opnieuw een koppel vertolken in 'A revolutionary road'. De regie is van Sam Mendes, destijds nog de man van Winslet, die na 'American Beauty' opnieuw een een meedogenloze, stilistische dissectie afleverde van de leugens en schone schijn in de Amerikaanse voorsteden. Michael Shannon won een Oscar voor zijn korte maar geniale bijrol als psychiatrisch patiënt.

Revolutionary Road, om 20.25 uur op Vitaya.

Hilde van Mieghem

3 Hilde Van Mieghem. © Eric de Mildt In 'Alleen Elvis blijft bestaan' rolt Thomas Vanderveken de rode loper uit voor filmmaakster en actrice Hilde van Mieghem. De soms flamboyante diva hult zich thuis in stilte en eenzaamheid. Haar de verfilming van 'Sprakeloos', een boek van Tom Lanoye, ontroerde een groot publiek. Hilde van Mieghem is ook columniste voor deze krant en schrijft wekelijks over wat haar bezighoudt. "Ik weet wat het baby’tje voelt: de overtuiging van eigen slechtheid. Grenzeloze eenzaamheid." (+)

Alleen Elvis blijft bestaan, om 22.15 uur op Canvas.

Psychologische thriller

Wanneer de vader van India plotseling overlijdt door een auto-ongeluk verschijnt haar tot dusver onbekende oom Charlie op het toneel. Hij trekt in bij India en haar onstabiele moeder Evelyn.

Wentworth Miller, beter bekend als Michael Scofield uit 'Prison Break', pende het scenario voor 'Stoker' onder een schuilnaam neer en kwam er pas na de release van de film voor uit. Het resultaat mag er zijn: 'Stoker' is een intelligente thriller die een intrigerende spanningsboog schept en daarin wordt geholpen door goede vertolkingen van de drie hoofdrolspelers. Ook de regie van de Zuid-Koreaanse regisseur Chan-wook Park, die eerder al 'Oldboy' afleverde, gaat de controverse niet uit de weg.

Stoker, om 22.30 uur op Vitaya.

