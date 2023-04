Met dank aan artificiële intelligentie: ‘Ik weet 99 procent zeker wie de drie overblijvers in ‘The Masked Singer’ zijn’

Van waar het idee om AI-systemen op The Masked Singer los te laten?

“Dat plan is vorig seizoen al ontstaan. We hebben met de makers van de podcast Nerdland een whatsappgroepje waarin we tijdens The Masked Singer al eens een gokje durven wagen over wie er in die pakken verscholen zit. Tijdens een van de uitzendingen werd plots de vraag gesteld of AI-toepassingen rond stemherkenning er niet in zouden slagen om de zangers te ontmaskeren. Telkens als ik daarna in een bedrijf dat rond AI werkte binnenstapte, heb ik diezelfde vraag ook daar gesteld. Het antwoord was telkens: ‘Dat kan, maar het is heel veel werk en wij hebben er de tijd niet voor.’ Tot ik bij Radix, het bedrijf die onze ‘ontmaskatron’ heeft ontwikkeld, een paar gekken vond die het ook heel druk hadden maar er zich toch aan wilden wagen.”

Hoe werkt die ontmaskatron precies?

“Elke stem heeft een bepaald timbre dat, als je het in geluidsgolven weergeeft, een uniek patroon laat zien. AI-systemen herkennen die patronen. Op die manier kan je bijvoorbeeld een slimme speaker van Google programmeren zodat die alleen op jouw stem reageert. Onze ontmaskatron haalt die patronen uit de optredens van de masked singers en gaat daarna op zoek naar gelijkenissen in andere geluidsfragmenten die we hem voorleggen.”

De ontmaskatron moet dus wel door jullie gevoed geworden?

“Klopt, we hebben de afgelopen weken uren op YouTube doorgebracht op zoek naar geluidsfragmenten van de mensen die tijdens de uitzending het vaakst genoemd werden als mogelijke masked singers. Een monnikenwerk, want niet elk fragment is geschikt. Je wil enkel de stem van die ene persoon horen, liefst met zo weinig mogelijk achtergrondlawaai. Die menselijke factor betekent dus ook dat onze ontmaskatron nooit met een totaal onverwachte naam aan zal komen zetten. Het is altijd iemand die ergens op een lijst staat of die door een van de speurders al eens eerder is genoemd en van wie wij de naam en een geluidsfragment in het systeem hebben gestopt.”

Jullie wisten vorige week toch wel dat acteur Boris Van Severen in het kostuum van Hippo zat. Terwijl hij op geen enkel lijstje stond.

“Dat hadden we te danken aan een vriendin van mij. Zij had Boris horen zingen tijdens de voorstelling The Great Downhill Journey Of Little Tommy en dacht zijn stem in die van Hippo te herkennen. Toen we een geluidsfragment van zijn stem in het systeem dropten hadden we meteen een match.”

Wat vinden ze bij VTM eigenlijk van jullie uitvinding?

“Zolang onze ontmaskatron nog niet zo heel goed werkte was dat eigenlijk geen issue. Maar toen die steeds accurater werd schoot mijn televisiemakerbrein wakker. Niemand vindt het leuk als je op voorhand verklapt wat er te gebeuren staat. De makers niet, de zender niet en ook de kijker niet. Daarom hebben we de afspraak gemaakt dat we telkens pas achteraf zouden bekendmaken op wie onze ontmaskatron had gegokt. We willen de guessing game voor de kijker niet verpesten. Ik ga dus ook nu niet zeggen wie er in de kostuums van Raaf, Champignon en Tovenaar zit, hoewel ik het 99 procent zeker weet.”

Kan AI ook nog op andere televisieprogramma’s losgelaten worden? Om bijvoorbeeld de mol te ontmaskeren?

“Dat zou lastig zijn, vrees ik. Aan The Masked Singer kan je één duidelijke vraag koppelen: ‘Vergelijk stempatronen op zoek naar gelijkenissen’. De mol is niet tot één zo’n vraag te herleiden. Je zou bijvoorbeeld wel verbanden kunnen zoeken tussen de opdrachten waar de verschillende kandidaten aan hebben deelgenomen en het geld dat daarmee is verdiend, maar de kans dat je daarmee de mol op het spoor komt lijkt me klein.”

The Masked Singer, vanavond om 20u35 op VTM.