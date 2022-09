Met ceremonie en concert annexeert Rusland vandaag illegaal vier Oekraïense gebieden

Poetin ontmoet in Moskou de pro-Russische leiders van de vier Oekraïense regio’s Loehansk, Donetsk, Cherson en Zaporizja. Om 14.00 uur (Belgische tijd) zijn zij aanwezig bij de ondertekeningsceremonie in een statige zaal van het Kremlin die in het teken staat van “het opnemen van de nieuwe gebieden in Rusland”, zo kondigde Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov aan.

Op een later moment spreekt Poetin de Doema, het Russisch parlement, toe over de inlijving van de nieuwe gebieden. Het is nog de vraag in wat voor vorm de nieuwe gebieden bij Rusland worden opgenomen. Mogelijk worden ze samengevoegd tot een nieuwe provincie. Dmitri Rogozin, oud-NAVO-gezant en voormalig hoofd van ruimtevaartorganisatie Roscosmos zou al zijn aangewezen als de nieuwe leider van het gebied.

Het Kremlin lijkt de annexatie feestelijk te willen vieren. Donderdag is al begonnen aan de opbouw van een groot podium op het Rode Plein waar een groot concert wordt gehouden. Op billboards rond het podium staat de tekst ‘Donetsk, Loehansk, Zaporizja, Cherson - Rusland’, geflankeerd door Russische vlaggen.

De officiële annexatie volgt op ‘referenda’ die Rusland afgelopen week hield in de vier bezette gebieden. Alleen Moskou erkende de uitslag (99 procent vóór aansluiting). Er was geen onafhankelijk toezicht op het verloop van de stemmingen. Oekraïne noemde de volksraadplegingen schijnreferenda.

Annexatie Krim

De ondertekening van vandaag doet sterk denken aan de annexatie van de Krim door Rusland in 2014. Ook toen was er een officiële ceremonie in het Kremlin, een toespraak van Poetin in het parlement en een concert op het Rode Plein.

Toch zijn er grote verschillen tussen toen en nu. Bij de annexatie van de Krim had Rusland de volledige controle over het gebied. Van Zaporizja is nog een derde in Oekraïense handen, van Donetsk ongeveer de helft. De andere twee gebieden staan wel bijna geheel onder Russische controle, al heeft het Russische leger daar moeite met een flinke opmars van de Oekraïners.

Bovendien stelde Poetin de annexatie van de gebieden juist lange tijd uit. Maar inmiddels staat hij onder toenemende druk in eigen land, onder meer vanwege de eerder ingevoerde mobilisatie waardoor hij honderdduizenden extra manschappen naar het front kan sturen.

Sancties

Verschillende landen hebben al nieuwe sancties aangekondigd vanwege de schijnreferenda en de daaropvolgende annexatie. De Europese Unie komt mogelijk met een achtste pakket aan maatregelen tegen Rusland. Dat richt zich onder meer op alle betrokkenen bij de organisatie van de volksraadplegingen in de bezette gebieden.

De verwachting is dat het overgrote deel van de internationale gemeenschap de Russische inlijving van de provincies niet zal erkennen. De inlijving van de Krim wordt door veel landen nog steeds beschouwd als een illegale annexatie. Bijna geen enkel land erkent de aansluiting bij Rusland.