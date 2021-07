Met acht maanden cel voor Capitool-bestormer schept Amerikaanse rechter precedent

Er was 18 maanden geëist tegen de 38-jarige Paul Hodgkins. In de rechtszaal toonde Hodgkins berouw. Het was een “dwaze beslissing”, zei hij. Uiteindelijk legde de rechter hem een lagere straf op omdat hij niemand heeft aangevallen, geen schade heeft aangericht en niet tot de leiders van de bestorming behoorde.

Ook bekende Hodgkins in ruil voor strafvermindering schuldig te zijn aan “het belemmeren van een officiële procedure”, zoals de aanklacht luidde. Hij verstoorde de zitting van de Senaat tijdens een vergadering over de uitslag van de presidentsverkiezingen, die door toenmalig president Donald Trump werden verloren. Bij de bestorming kwamen vijf mensen om het leven en raakten tientallen mensen gewond.

Voorbereid op geweld

Hodgkins is niet de eerste van meer dan 500 aangeklaagde bestormers die wordt veroordeeld. Eind juni werd een 49-jarige vrouw uit Indiana veroordeeld tot drie jaar voorwaardelijke celstraf, een taakstraf van 120 uur en een boete. Een verschil tussen de beide bestormers is dat Hodgkins ook voet zette in de plenaire zaal van de Amerikaanse Senaat.

Bovendien had hij touw, latex handschoenen en een veiligheidsbril bij zich, wat volgens de rechter erop wijst dat Hodgkins zich had voorbereid op geweld. Voor de rechter was dat een van de redenen om de man alsnog een deel van de geëiste straf op te leggen. Ook zei de rechter: “Als we mensen toestaan het Capitool te bestormen, wat doen we dan om onze democratie te behouden?”

Volgens de rechter was het lastig om tot een oordeel te komen omdat er onvoldoende eerdere, vergelijkbare zaken waren als referentiekader. De rechter noemt het vonnis van Hodgkins een mogelijk ijkpunt voor toekomstige zaken. Op dit moment wachten honderden andere Capitool-bestormers hun zaak af. Sommigen worden van veel zwaardere misdrijven bedacht dan Hodgkins, zoals geweldpleging en samenzwering.

Net als veel andere Trump-aanhangers die op die dag het Capitool bestormde, is Hodgkins gepakt op basis van camerabeelden. Hij was te zien in vertrekken van de Senaat met een Trump-vlag en een T-shirt met daarop Trump 2020. Ook maakte hij selfies met andere relschoppers, waaronder Jake Angeli, de complotdenker die bekend is geworden als de ‘QAnon-sjamaan’.