Met 51 covid-besmettingen per dag vreest Peking Shanghaise praktijken, dus ligt de stad plat

Woensdag werden in Peking 51 nieuwe covid-besmettingen vastgesteld. Deze voor westerse begrippen zeer lage besmettingscijfers noemen de hoofdstedelijke autoriteiten “een zeer uitdagende situatie”. Als reactie daarop werden 158 buslijnen en ruim zestig metrostations stilgelegd, nadat eerder al onder meer scholen, restaurants en sportscholen waren gesloten. Alle 21 miljoen inwoners van de hoofdstad worden opnieuw drie keer getest.

Uit de massale testronde van vorige week blijkt dat het virus zich, ondanks gedeeltelijke lockdowns van woongebieden met een groot aantal omikron-gevallen, toch verspreidt. Zo bleken veertig besmettingen terug te voeren op één persoon die drie keer een openbaar toilet had gebruikt.

Peking heeft twee tijdelijke ziekenhuizen klaar staan om bij een toenemend aantal positieve testuitslagen besmette personen te isoleren. In Xiaotangshan, een quarantainecentrum dat nog stamt uit de sars-epidemie van 2003, staan duizend bedden klaar. Een reusachtig tentoonstellingsgebouw waar normaal handelsbeurzen worden gehouden, biedt plaats aan 10.000 geïnfecteerde personen.

Frisse neus na ruim een maand

Het schrikbeeld voor de hoofdstad is Shanghai, waar zondag de eerste groepjes inwoners na ruim een maand binnenblijven even naar buiten mochten om een frisse neus te halen. Shanghai, een stad met ruim 25 miljoen inwoners, bestreed een omikrongolf aanvankelijk door wijken met veel besmettingsgevallen hermetisch af te sluiten, tot vijf weken geleden alsnog een lockdown werd ingesteld. Die verliep chaotisch, door voedseltekorten en wantoestanden in reusachtige quarantainefaciliteiten en overbelaste ziekenhuizen. Deze week hebben ziekenhuizen in de havenstad pas de reguliere zorg hervat.

Met ruim zestig besmettingen woensdag buiten de wijken met de strengste maatregelen is Shanghai echter nog lang niet uit de misère. Het Chinese zero covid-beleid staat grote versoepelingen slechts toe als er enkele dagen na elkaar geen enkel geval meer wordt aangetroffen.

Tientallen andere grote Chinese steden zitten gedeeltelijk of helemaal in lockdowns, die steeds verder worden uitgebreid. De midden-Chinese stad Zhengzhou laat vanaf donderdag alle 12,6 miljoen inwoners thuiswerken. De fabriek van Foxconn in Zhengzhou, waar onder andere elektronica voor Apple wordt gemaakt, zegt dat de productie doorgaat. Waarschijnlijk in het ‘gesloten lus-model’ waarbij werknemers op hun fabriek of kantoor wonen.

Steeds minder openbare voorzieningen

De autoriteiten in Peking bekorten de verplichte quarantaine voor reizigers uit het buitenland die in Peking aankomen tot een periode van tien dagen in speciale quarantainehotels gevolgd door zeven dagen thuisquarantaine.

Voorlopig zijn er echter geen directe vluchten naar Peking vanuit het buitenland. Voor binnenlandse reizigers is de hoofdstad slechts toegankelijk op vertoon van een negatief testresultaat dat maximaal 48 uur oud is. Dat geldt ook voor openbare voorzieningen die nog open zijn. Dat worden er steeds minder: rond groenstroken en parken die populair zijn bij mensen om van het voorjaarszonnetje te genieten worden hekken neergezet.