Messi vult (bijna) alle Europese sportvoorpagina’s: van ‘Ici c’est Messi’ tot ‘C’est fini’

L’Équipe: ‘Ici c’est Messi’

Bij de leidende sportkrant in Frankrijk ‘L’Équipe’ een kwinkslag naar de slogan van PSG - ‘Ici c’est Paris’. Parijs draait de komende jaren dan ook vooral rond Lionel Messi, de grootste ster van het internationale voetbal die plots in de lichtstad neerstrijkt. “Lionel Messi, zesvoudig Gouden Bal-winnaar, de man met vier gewonnen Champions Leagues, het absolute genie, de profeet van het voetbal, de dribbelaar, oogverblindender dan wie ook, de trigger voor de allermooiste doelpunten. Hij zal voor de komende twee seizoenen, met de optie voor nog een jaar, het tenue van PSG, dragen. Geniet van het vooruitzicht.”

Beeld L'Equipe

Mundo Deportivo: ‘C’est fini’

Ook bij het Spaanse Mundo Deportivo - huiskrant van Barcelona - een knipoog naar ‘Ici c’est Paris’, maar dan een iets minder positieve: “C’est fini”. In Catalonië zagen ze Messi duidelijk liever niet vertrekken.

Beeld Mundo Deportivo

AS: ‘Parijs is een feest’

“París es una fiesta”. Parijs is een feest. Bij AS - een Madrileense krant - zien ze PSG uitgroeien tot een nóg grotere attractie dan het al was. Neymar, Kylian Mbappé en nu ook nog eens Lionel Messi - dat kan niet anders dan vuurwerk opleveren. “Parijs viert een groot feest, Barcelona lijkt op een begrafenis. Dat is de realiteit van uitersten sinds de komst van Messi naar de vliegveld Parijs-Le Bourget in op dinsdagmiddag.”

Volgens AS legt de transfer van Messi pijnlijk bloot wat ‘voor onverklaarbare vorm van falen in de meest recente geschiedenis van Barcelona heeft plaatsgevonden’. De Catalanen zijn aan een nachtmerrie begonnen, de Parijzenaren aan een droom, zo omschrijft de sportkrant het contrast.

Beeld AS

Marca: ‘Messi bewapent de Franse revolutie’

Ook die andere grote sportkrant uit Madrid, Marca, ziet PSG stilaan uitgroeien tot een echte grootmacht. Met Messi in de rangen moet de Franse topclub Europa bestormen en zo eindelijk die felbegeerde Champions League binnenhalen. “PSG kan nu een elftal samenstellen dat zelden gezien is”, valt er te lezen. “’Les Galactiques' zijn geboren.” Een duidelijke verwijzing naar ‘Los Galacticos’, het sterrenelftal van Real Madrid.

Beeld Marca

SPORT: ‘Messi tekent bij PSG... en of het pijn doet!’

Bij de Catalaanse sportkrant SPORT moeten ze bekomen van het vertrek van Messi bij Barcelona. “Messi tekent bij PSG... en of het pijn doet!”

Beeld Sport

La Gazzetta dello Sport: ‘Parijs is een Messi zeker waard’

Bij La Gazzetta dello Sport zijn ze er zowaar in geslaagd om het nieuws rond Messi niet in het groot uit te spelen op de frontpagina. Die eer is weggelegd voor... Brahim Diaz, de nieuwe nummer 10 van AC Milan. In een klein kadertje vinden we Messi: “Parijs is een Messi zeker waard”.

Beeld La Gazzetta dello Sport

Corriere dello Sport: ‘Messi lacht nu’

Bij die andere Italiaanse sportkrant, Corriere dello Sport, zien ze een andere Messi dan bij z'n afscheid bij FC Barcelona. Toen in tranen, nu met een brede glimlach op het gezicht.