Meryame Kitir reageert voor het eerst op vertrek als minister: ‘Mijn excuses als ik mensen gekwetst heb’

Kitir nam twee maanden geleden in overleg met voorzitter Conner Rousseau de beslissing om een stap opzij te zetten voor haar mentale gezondheid. Even later bleek dat er problemen waren op het kabinet van de minister, waarop de partij besliste om het psychosociaal welzijn van de medewerkers te onderzoeken. Daaruit bleek dat het niet langer mogelijk was om de werkrelaties te herstellen.

Er kwamen snel verhalen naar boven over “een kabinet in chaos”. Kitir zou volgens bronnen ook “onzeker geweest zijn”.

‘Groei nog in mijn leiderschap’

Kitir reageert nu voor het eerst zelf op haar vertrek. “De diplomatieke wereld was een totaal nieuwe wereld die ik moest ontdekken. Het was met vallen en opstaan. Dank je wel aan alle collega’s en organisaties waar ik mee heb mogen samenwerken. Het zijn er te veel om op te sommen. Dankbaar ook aan mijn collega’s in het kabinet. Ik ben veel gegroeid en ik ben nog aan het groeien in mijn leiderschap. Mijn excuses als ik mensen ongewild tijdens dat proces gekwetst heb.”

Vooruit benadrukte gisteren dat Kitir terugkeert naar de Kamer - waar ze tot 2020 fractieleidster was - van zodra ze volledig is hersteld. “Met de twee voeten in het leven blijven staan en opkomen voor de mensen is en blijft mijn passie”, zegt de Limburgse socialiste daarover. “En dat zal ook mijn drive zijn in het parlement.”

Ze bedankt tot slot nog voor de “vele lieve berichtjes en steun” die ze de afgelopen maanden mocht ontvangen. “Ik zet alles even voor mezelf op een rijtje en dan sta ik weer recht. Net zoals de mensen mij geleerd hebben.”

