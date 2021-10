Merkel roept partijen op tot dialoog na verkiezingen

De bondskanselier, die na zestien jaar aan de macht een balans opmaakte tijdens de jaarlijkse viering van de hereniging van het land in 1990, drong er bij de Duitsers op aan de democratie te verdedigen tegen demagogen. “We moeten ons land blijven vormgeven. We kunnen debatteren over hoe we het in de toekomst precies moeten doen, maar we weten (...) dat we naar elkaar moeten luisteren en een dialoog moeten voeren”, zei Merkel. Ze zal zich uit de politiek terugtrekken zodra er een meerderheid in het parlement is gevonden, wat nog enkele maanden kan duren.

“Er zijn verschillen, maar we hebben ook dingen gemeen. Wees bereid om anderen te ontmoeten, wees nieuwsgierig naar anderen (...) en leer die verschillen verdragen”, voegde ze er tijdens haar toespraak in Halle aan toe. “Dat is de les van 31 jaar Duitse eenheid.”

De oproep van Merkel was duidelijk. Haar toespraak kwam nadat zondag verkennende besprekingen tussen politieke partijen waren begonnen om te proberen een nieuwe regering te vormen. De besprekingen zullen waarschijnlijk zeer moeizaam verlopen, waardoor gevreesd wordt voor een lange periode van politieke verlamming in Duitsland.

Na de parlementsverkiezingen zal waarschijnlijk een alliantie van drie partijen – met zeer verschillende agenda’s – nodig zijn om een meerderheid te vormen. Dit is voor het eerst sinds de jaren vijftig en zou ook een factor van instabiliteit kunnen zijn.

De meest waarschijnlijke optie is momenteel een coalitie tussen de sociaal-democratische SPD, die bij de verkiezingen nipt als winnaar uit de bus kwam, vóór de conservatieven van de bondskanselier, de ecologisten en de rechtse liberalen (FDP). Die optie wordt gesteund door een duidelijke meerderheid (59 procent) van het publiek, volgens een opiniepeiling voor de openbare televisie ZDF.