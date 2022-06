‘Mensen worden ziek en gaan dood’: volgens deze ooggetuige gaat het niet zo goed in Marioepol als Rusland beweert

In de zwaar verwoeste havenstad Marioepol probeert Rusland de show te stelen door mooie beelden te tonen op de staatstelevisie. Maar de werkelijkheid is totaal anders, vertelt een gevlucht stadsraadslid. ‘Mensen worden ziek en gaan dood.’

Mensen staan in de rij voor een vrachtwagen, waar heerlijk vers brood wordt uitgedeeld. Technici zijn bezig de elektriciteitsbedrading en de waterleidingen te repareren. En een vrouw vertelt dat het licht in haar flat weer werkt. Iedereen bedankt Rusland voor de steun die het geeft aan de Oekraïense havenstad Marioepol.

Disclaimer: het zijn beelden die de Russische staatstelevisie verspreidt. “Geloof er geen woord van”, waarschuwt Kateryna Soechomlinova, lid van de stadsraad van Marioepol. “Wat zou jij zeggen, als je weet dat je een kogel kunt krijgen, als je door Russische militairen uit je auto wordt getrokken en voor een camera gezet? Of als ze je dochtertje in gijzeling nemen? Die mensen worden gewoon gedwongen.”

Over de telefoon begint Soechomlinova in het Oekraïens, maar ze stemt toe verder te gaan in het Russisch. Het is typerend voor de houding van veel mensen in Oost-Oekraïne, dat - voordat de oorlog in 2014 begon - overwegend Russischtalig was. Maar zeker na de invasie van 24 februari willen velen de ‘taal van de bezetter’ niet meer spreken.

Bommentapijten

Al op de tweede dag van de oorlog, op 25 februari, sloeg het rakettengeweld op Marioepol de ruiten uit Soechomlinova’s flat. “Er werden voortdurend bommentapijten over de stad uitgeworpen. Met vliegtuigen en artillerie, vanuit de separatistische regio’s (het pro-Russische Donetsk en Loehansk, red.) en vanaf de zee.”

Het gebombardeerde Marioepol. Beeld AFP

Soechomlinova zat uiteindelijk drie weken in de schuilkelder en wist met haar gezin de zwaar belegerde stad te ontvluchten naar West-Oekraïne. Nu wil ze naar Europa om te vertellen over de wreedheden die het Russische leger in Marioepol en de rest van Oekraïne heeft begaan. En volgens haar nog steeds begaat.

Ze roept andere Oekraïners op hetzelfde te doen, zodat het tot strafzaken kan komen. “Als het kwaad niet wordt gestraft, zal het het alleen maar groeien.” De Oekraïense schetst een apocalyptisch beeld van de laatste dagen in haar stad. “Overal explosies en inslagen, honderden doden op straat. Er zijn mogelijk wel 50.000 doden gevallen in Marioepol.”

Schrikbewind

Nadat de laatste Oekraïense militairen zich half mei overgaven, hebben de Russen een waar schrikbewind ingevoerd, zegt Soechomlinova. Burgers van Marioepol kunnen niet vrijelijk de stad verlaten en er vinden zuiveringen plaats. “Duizenden zijn afgevoerd naar Rusland of naar Donetsk. Ambtenaren en Oekraïense vrijwilligers die niet met de Russen willen samenwerken, worden vastgezet of zelfs vermoord.”

Ook burgemeester Vadym Bojtsjenko van Marioepol — die de wijk nam naar het 200 kilometer noordelijker gelegen Zaporizja — meldde dat vorige week op zijn Telegramkanaal. De beweringen kunnen niet onafhankelijk worden gecontroleerd.

Verwoestingen in de Oekraïense stad Marioepol. Beeld AFP

Soechomlinova wist zelf net op tijd weg te komen, toen de uitvalswegen naar het westen nog niet geheel waren geblokkeerd. Als politica en activist met uitgesproken pro-Oekraïense standpunten, stond ze geheid op een Russische lijst.

Ziek

Rusland beloofde onlangs zo’n 100.000 bouwvakkers naar Marioepol te dirigeren, voor de snelle wederopbouw, maar Soechomlinova gelooft er niks van. “Het wordt nu warmer weer en de lichamen die nog onder het puin liggen, beginnen te ontbinden. Mensen worden ziek en gaan dood. Er zijn geen medicijnen, er is geen drinkwater en niets normaals te eten.”

Ze hoopt in Europa premiers en ministers te kunnen overtuigen van een totale boycot op Russische brandstoffen. “Want als Poetin niet wordt gestopt, kunnen de komende herfst of winter de eerste Russische raketten ook richting de Baltische staten of Polen vliegen. Niemand in Europa kan zich veilig voelen.”

Toch blijft het raadslid van Marioepol strijdvaardig. “Oekraïne verdedigt Europa en zal doorvechten. Niet tot het einde, maar tot de overwinning. Zodat er geen landen als Rusland meer zullen zijn die de wereld chanteren.”