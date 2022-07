‘Mensen weten precies niet meer wat oké is’: waarom er een meldpunt grensoverschrijdend gedrag is op de Gentse Feesten

Tot nu toe kwamen slechts een handvol mensen langs, maar de organisatie van het eerste fysieke meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag op de Gentse Feesten maakt zich sterk dat het ‘nog wat tijd nodig heeft’.

Wie op de Gentse Feesten voorbij de Sint-Jacobskerk wandelde, spotte daar misschien al een kleine chalet: het is een meldpunt waar feestvierders die geconfronteerd worden met grensoverschrijdend gedrag terechtkunnen. “Hier zijn mensen welkom die te maken krijgen met seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar ook met discriminatie”, vertelt Adriaan Doutrepont, die met zijn bedrijf Flowgent het meldpunt coördineert en bemant.

Het idee is dat wie het nodig heeft de chalet op elk moment kan binnenwandelen, om daar op adem te komen in een prikkelarme, afgescheiden ruimte. “Mensen kunnen hier hun verhaal doen als ze willen. Maar ook wie onder invloed is en zich slecht voelt, maar niet naar de EHBO durft, kan hier terecht.” Het meldpunt is open van middernacht tot acht uur ’s ochtends – op de nabijgelegen Vlasmarkt gaat het feest meestal door tot ’s middags – en de eerste twee nachten kwamen vier mensen langs.

“We zagen onder meer iemand die volledig overprikkeld was en even moest bekomen, en iemand die op de Vlasmarkt seksueel grensoverschrijdend gedrag had meegemaakt. Zij is bij ons een half uur op gesprek geweest. Onze sfeerbeheerders hadden een foto van de dader, die hebben ze aan de politie overgemaakt.” Onder meer in de toiletten hangen stickers die verwijzen naar het meldpunt, maar Doutrepont zegt dat het wat tijd nodig heeft voor iedereen op de hoogte is.

Noodzaak

Op de Gentse Feesten lopen al jarenlang zogenaamde sfeerbeheerders rond, stewards die met zachte hand tussenbeide komen bij conflicten, of mensen in nood helpen. “Maar de organisatoren van Trefpunt en de Vlasmarkt voelden de noodzaak om ook een fysiek meldpunt in te richten”, zegt Doutrepont. De financiering gebeurt door de organisatoren, de stad voorziet de chalet en bracht de nodige partners aan tafel, zoals de politie.

Adriaan Doutrepont. Beeld Wouter Van Vooren

De eerste feestnacht noteerde de politie vijftien vechtpartijen en één melding over een verkrachting. Op Twitter meldde een jonge vrouw dat ze zich een paar keer erg ongemakkelijk voelde en een andere vrouw te hulp moest schieten. “Mensen weten precies niet meer wat oké is.” Doutrepont: “Als je tien dagen lang 150.000 mensen samenbrengt, dan zijn er problemen, dat is altijd zo geweest. Maar je merkt toch dat er de laatste jaren meer aandacht is voor grensoverschrijdend gedrag en dat mensen steeds explicieter zeggen dat het niet oké is.”

In 2018 polste Plan Internationaal bij 600 festivalgangers tussen 16 en 24 jaar naar hun ervaringen met grensoverschrijdend gedrag op festivals. Eén op de zes meisjes stelde daarbij dat ze in de drie jaar ervoor minstens één keer te maken kreeg met seksuele intimidatie. En maar liefst 60 procent van de ondervraagden vertelde dat dit soort gedrag op festivals “aanwezig tot zeer aanwezig” is.

Het voorbij jaar was er ook veel aandacht voor grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven: in Brussel en Gent waren er verschillende meldingen over aanranding en verkrachting, onder meer in de Overpoort. In die steden, alsook in Antwerpen, werden afgelopen najaar verschillende marsen georganiseerd om de onveiligheid in het nachtleven aan de kaak te stellen.

Het meldpunt wil een antwoord bieden op die bezorgdheid. Ook andere festivals zijn in de eerste zomer na corona attenter voor ongewenst gedrag. Zo zal Flowgent ook op We Can Dance in Zeebrugge een fysiek meldpunt bemannen. En na (al dan niet bevestigde) berichten over spiking op evenementen, waarbij vrouwen gedrogeerd werden, kondigde Dranouter Festival eind mei al een campagne tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag aan en een telefonisch meldpunt. Alle medewerkers krijgen ook een vorming.

“Het is wel duidelijk dat die toegenomen gevoeligheid voor het thema ook door organisatoren van evenementen wordt opgepikt”, zegt Boris Cruyssaert van Sensoa. Op de meeste festivalterreinen was Sensoa al een tijdje te vinden, maar dan vooral als partner van de VAD, het expertisecentrum voor drugs en alcohol. “Een fysiek meldpunt, specifiek voor grensoverschrijdend gedrag, signaleert op z’n minst dat de organisatie het probleem ernstig neemt”, stelt Cruyssaert.

Horeca alerter

Ook de horeca is trouwens steeds alerter, onder meer in Antwerpen en Gent is een campagne gelanceerd om horecapersoneel te helpen om grensoverschrijdend gedrag te herkennen en aan te pakken. Het gaat onder meer over de zogenoemde vijf A’s, een concept dat Sensoa heeft uitgewerkt: “Uit een bevraging blijkt dat mensen vaak wel willen tussenbeide komen als ze iets zien dat niet oké is, maar niet weten hoe. De vijf A’s geven aan hoe je dat kunt doen, zoals het slachtoffer afzonderen of de dader afleiden.”

Ook de vrijwilligers van Flowgent volgden deze ‘bystandertraining’ en het Zorgcentrum na Seksueel Geweld werkte mee de procedures uit voor het meldpunt aan de Sint-Jacobskerk, zodat duidelijk is wat wanneer moet gebeuren. “Onze vrijwilligers bestaan onder meer uit een zorgkundige die werkt in de Overpoort en een sociaal werker met ervaring in de horeca”, vertelt Doutrepont over zijn team, dat ook een opleiding conflicthantering kreeg.

Na de Gentse Feesten volgt een evaluatie van dit pilootproject en zal worden bekeken of ook op andere plekken in de stad een meldpunt zinvol is.