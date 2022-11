‘Mensen verwachten dat je zomaar alles perfect kunt’: 9 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

We hebben negen De Morgen-verhalen uitgekozen die u na dit weekend kan lezen.

1. Ouders over hoe ze stress doorgeven aan hun kinderen: ‘Mensen verwachten dat je zomaar alles perfect kunt’

Werk, omgeving én sociale media: ­ouders kampen met tonnen stress. Het boek Ouders onder hoogspanning wil steun bieden. Auteur Marie-Anne Vanderhasselt boog zich als klinisch psycholoog aan de UGent over stress rond ouderschap vanuit haar onderzoek én haar thuissituatie. Ze merkte, na een dag waarin ze elektroden op iemand plaatste om de hoeveelheid stress te meten, dat ze bij thuiskomst als moeder van drie jonge kinderen zelf stress ervoer rond kleine onbenulligheden zoals een tandenborstel die zoek was of een brooddoos die nog op school lag.

“Als één gezinslid stress heeft, lijkt alsof er thuis iets in de lucht hangt dat een invloed uitoefent op alle mensen in de ruimte, op alle leden van ons gezin.”

Kampt u als ouder met tonnen stress? U bent niet alleen. ‘Ik voel me een boze moeder die ‘nooit eens goedgezind’ kan zijn.’ Beeld Rebecca Fertinel

2. Tv-maker Jens Dendoncker: ‘Een halve minuut langer en alles was gedaan geweest. Alles wat er nu bij komt, is pure winst’

Hij is net klaar met de opnames van de nieuwe laatavondquiz Even goeie vrienden, presenteert binnenkort The Masked Singer én werkt aan zijn eerste boek. Twee jaar nadat hij zichzelf liet opnemen om van zijn angsten af te komen, staat Jens Dendoncker (32) er weer. “Ik voel me nu bijna sterker dan ooit.”

Tv-maker Jens Dendonker. Beeld Rebecca Fertinel

Volgens zijn naaste medewerkers is ‘gedreven’ en ‘workaholic’ het minste dat je van Mychailo Podoljak, adviseur van president Zelensky, kunt zeggen. Zijn bureau in het presidentieel paleis in Kiev wordt hele dagen platgelopen door mensen die raad zoeken en hij rijgt de afspraken aan elkaar met online conferenties en internationale meetings.

Volgens zijn meest optimistische scenario zal de oorlog nog zes maanden duren, mits de nodige versterking. Maar: “Iran probeert zijn kruisraketten via de Kaspische Zee over te brengen. Om die te bestrijden, zijn moderne wapens nodig.”

Mychailo Podoljak, adviseur van Oekraïens president Volodymyr Zelensky. Beeld Kyodo/MAXPPP - AFP

4. VS-correspondenten over de midtermverkiezingen: ‘Hoe kunnen de Democraten nu zo dom zijn?’

Druk, stresserend en spannend: vraag een nieuwscorrespondent in de Verenigde Staten dezer dagen hoe het is, en het antwoord laat zich samenvatten in deze drie trefwoorden. Nu dinsdag trekken de Amerikanen naar de stembus voor de zogenaamde midtermverkiezingen: de Republikeinen en Democraten strijden dan weer voor het Huis van Afgevaardigden en een derde van de Senaatszetels. De inzet? Niets minder dan de toekomst van de democratie.

Correspondenten Greet De Keyser en Björn Soenens houden hun hart vast. “Deze verkiezingen bepalen de toekomst van Amerika.”

Correspondenten Björn Soenens en Greet De Keyser. Beeld Wouter Van Vooren / Kyle Myles

5. Marlène de Wouters over #metoo: ‘Wat er toen gebeurd is, is misselijkmakend’

Schrijver Marcel Proust beantwoordde ze ooit in een vriendenboekje, nu geeft De Morgen er een eigenzinnige draai aan. Vijfentwintig directe vragen, evenveel openhartige antwoorden. Deze week: tv-persoonlijkheid en auteur Marlène de Wouters (59). Wie is zij in het diepst van haar gedachten?

“Ik ben een optimist. Een enthousiasteling. Ik heb iets speels en ik denk dat ik dat zelfs op de moeilijke momenten in het leven blijf behouden.”

Marlène de Wouters Beeld Stefaan Temmerman

6. Drie ondernemers over de economische malaise: ‘Het koopgedrag is de voorbije maanden veranderd’

De stijgende energieprijzen en de hogere loonkosten bezorgen veel ondernemers kopzorgen. Drie zelfstandigen getuigen over hun inspanningen om het hoofd boven water te houden. “Ik vrees dat de lokale middenstand uiteindelijk zal verdwijnen.”

Drie zelfstandigen over hoe ze de economische malaise trachten te overleven. Beeld Tine Schoemaker - Eric de Mildt - Wouter Van Vooren

7. ‘De Vlaamse regering beseft dat het gedaan is met het centrumrechts verhaal’: politicoloog Dave Sinardet

Vanaf vandaag is professor politieke wetenschappen Dave Sinardet tweewekelijks te vinden in deze krant, als nieuwe columnist van De Morgen. In aanloop naar zijn debuut fileert Sinardet de politieke actualiteit en de hete herfst die de Vlaamse regering te wachten staat. “De christendemocraten zitten heel moeilijk in deze regering. Een aantal dossiers raakt echt aan belangrijke groepen in hun achterban.”

Politicoloog Dave Sinardet. Beeld Tim Dirven

8. Wat als de aarde verder opwarmt? Zes kantelpunten en één lichtpunt voor de komende eeuwen

In Egypte is de klimaattop COP27 van de VN gestart. De VN recent bevestigden dat de ­aarde onvermijdelijk meer dan 1,5 graad zal opwarmen.

Deze zes klimaatrampen lijken ­alvast onomkeerbaar zodra ze zijn ingezet. Of gloort er toch hoop aan de horizon?

De Thwaitesgletsjer. Als die in het water valt, sleurt hij waarschijnlijk een groot deel van West-Antarctica met zich mee. Beeld AP

9. Na 50 jaar beroert ‘Deep Throat’ nog steeds de gemoederen: ‘De pornofilm is eigenlijk een komedie’

Met de vijftigste verjaardag en een nieuwe uitgave in betere resolutie van de beruchte pornoklassieker Deep Throat rijst ook bij ons de vraag of je nog zomaar elke film kan vertonen. “Maar door iets niet te tonen, los je toch ook niets op?”

Lees hier het artikel.