De wagen die vrijdagnacht op het nippertje wist te ontkomen aan een wegversperring van de politie in Borsbeek en daar beschoten werd, is in Rotterdam achtergelaten. Mengt de Rotterdamse onderwereld zich nu ook in de drugsoorlog in Antwerpen?

Net na 1 uur in de nacht van 6 op 7 augustus kreeg de politie van Antwerpen een melding van een schietincident aan de Bisschoppenhoflaan in Deurne. In de beschoten woning waren een tiental personen aanwezig, niemand raakte gewond. Het is niet de eerste keer dat het adres geviseerd wordt. Op 8 juli werd in de voortuin een flitsgranaat gevonden.

“We zijn erg geschrokken”, klinkt het bij de bewoners. “Op de camerabeelden is te zien hoe een jongeman voorbijwandelt en vervolgens schiet op onze garagepoort.” Ze hebben een vermoeden waarom hun huis geviseerd wordt. Het gaat om bangmakerij, denken ze. Een van hun zonen werd ooit veroordeeld voor dealen en zat daar een straf voor uit. Na het verwijderen van zijn enkelband verdween hij. “Daarom is de politie hier ook al herhaaldelijk geweest. Ze denken dat we hem hier schuilhouden. Maar dat is niet zo.”

Iets meer dan een uur later volgde een tweede schietpartij. De nachtwinkel Kwik-E-Markt aan de Boomsesteenweg in Antwerpen werd onder vuur genomen. Er is sprake van acht schoten, maar het laboratorium en de speurder van de FGP troffen drie kogelinslagen aan. Eentje in het gesloten rolluik, eentje in de gevel en een derde in het raam boven de deur.

Het parket in Antwerpen heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor poging tot moord en inbreuken op de wapenwetgeving. “Een link met het drugsmilieu wordt onderzocht”, zegt woordvoerder Lieselotte Claessens.

Rotterdam



Het bleef niet bij die twee incidenten. Even na de schietpartij in Deurne zette de politie verschillende wegversperringen op, onder meer in Cantincrodelaan in Borsbeek. Daar kwam een witte Volkswagen Golf aangereden met Nederlandse nummerplaten. Die platen bleken later vals te zijn. De bestuurder van het voertuig gaf plankgas en scheurde voorbij de politiecontrole. Een van de agenten loste een schot op de wagen en trof doel, maar de wagen wist te ontkomen.

Het voertuig wordt later opgemerkt in de Cesar Domelastraat in Rotterdam, achtergelaten op een parkeerplaats. Van de daders ontbreekt elk spoor. Ze zijn te voet gevlucht.

Officieel houdt het parket van Antwerpen het erbij dat de link tussen het gevluchte voertuig en de schietpartij(en) in Antwerpen nog onderzocht moet worden, maar de locatie waar het voertuig werd aangetroffen in Rotterdam doet in Nederland vermoeden dat er een verband is. In diezelfde omgeving in Rotterdam zijn er de voorbije weken meer dan twaalf schietincidenten geweest, waarvan minstens drie op woningen. Die modus operandi stemt overeen met de feiten in Deurne.