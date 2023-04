‘Men liegt en zaait angst’: met erkenning nationale parken botsen natuur en landbouw alweer in Vlaanderen

Er heerst opnieuw onrust op het Vlaamse platteland. Zal de erkenning van vier ‘nationale parken’ het boeren straks nog moeilijker maken? Steeds meer gemeenten zijn bezorgd. ‘Er wordt angst gezaaid door de Boerenbond.’

Kris Verduyckt, Vooruit-Kamerlid en gemeenteraadslid in Lommel, is een minzaam man. Een nuchtere Limburger. Maar breng het dossier van de nationale parken ter sprake en warempel: er komen wolkjes stoom uit zijn oren.

“We zijn al jaren aan het werk om Bosland, een prachtig natuurgebied in het noordwesten van Limburg, op de kaart te zetten. Ik heb daar zelf destijds als schepen ook eindeloos veel uren in gestopt. Maar nu we dicht bij een erkenning staan als nationaal park door Vlaanderen, willen sommige gemeenten plots niet meer mee. Doodzonde is dat. Laat ons niet vergeten hoe belangrijk natuur, ontspanning en toerisme zijn voor onze regio. Hoeveel geld hierin omgaat.”

Nog zes natuurgebieden maken vandaag kans op een erkenning als nationaal park door Vlaanderen. Bosland dus - bekend van de zwevende fietsbrug tussen de boomtoppen, Brabantse wouden - met onder meer het Hallerbos, het Zoniënwoud en het Meerdaalwoud -, de Kalmthoutse Heide, de Scheldevallei in Oost-Vlaanderen. Taxandria - een natuurgebied in de Antwerpse Noorderkempen - en het al bestaande nationaal park Hoge Kempen in Limburg.

De zes kandidaten - een eerste schifting is vorig jaar al doorgevoerd - hebben nog tot eind mei om hun ‘masterplan’ in te dienen bij Vlaanderen. Daar zal een jury voorgezeten door econoom Geert Noels vier winnaars aanduiden. (Hoge Kempen doorloopt de procedure, maar is eigenlijk al zo goed als zeker van een formele bevestiging van zijn titel als nationaal park.)

De lat ligt best hoog. Volgens de website van het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos moeten de toekomstige nationale parken minstens 5.000 hectare aan “uitzonderlijke natuur met internationale uitstraling” bemeten. Ze moeten ook een troef vormen op het vlak van toerisme. In ruil zal Vlaanderen de parken financieel steunen.

Boerenprotest in Brussel op 3 maart. Ook nu weer lijkt er geen ontsnappen aan: natuur en landbouw botsen steeds vaker in het dichtbevolkte Vlaanderen. Beeld Franky Verdickt

Stikstof

Het probleem: de laatste weken en maanden kanten steeds meer gemeenten zich tegen de nationale parken. Zo hebben Peer en Bergeijk (net over de Nederlandse grens) begin deze week bekendgemaakt dat ze afhaken voor Bosland. Peers burgemeester Steven Matheï (cd&v) in een verklaring maandag aan regionale zender TVL: “Voor ons gaat het vooral om de effecten op langere termijn. We hebben hier prachtige natuur, maar ook landbouw.”

Versta: in de nasleep van het stikstofdossier zijn gemeenten bang dat de komst van een nationaal park voor nieuwe spanningen zal zorgen tussen natuur en landbouw. Of nog korter: dat het park de eigen boeren zal schaden.

Zeker in de Kempen - de hotspot van het Vlaamse stikstofprobleem - is die angst reëel. Brecht, Wuustwezel, Essen, Stabroek en zelfs Kalmthout hebben zich recentelijk uitgesproken tegen de erkenning van de Kalmthoutse Heide als nationaal park. Alleen Brasschaat (de gemeente van minister-president Jan Jambon (N-VA)) verdedigt het project nog. In Oost-Vlaanderen heeft Zele zijn steun voor Scheldevallei gekoppeld aan “de bescherming van de landbouw”. Moerbeke is tegen.

Voor Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) is er geen reden tot ongerustheid. Haar kabinet verwijst naar de decreettekst die net voor de paasvakantie is goedgekeurd binnen de regering. In artikel acht staat dat een erkenning als nationaal park “op zich geen verplichtingen of geen beperkende maatregelen genereert” bovenop de bestaande regelgeving. “Wie zegt dat er allerlei problemen komen, ongeacht dit artikel, liegt en zaait angst.”

Met die ‘wie’ verwijst men bij Demir vooral naar de Boerenbond. De landbouwkoepel heeft de voorbije weken vlammende brieven uitgestuurd naar de gemeenten die betrokken zijn bij de kandidaturen. In de brieven waarschuwt de Boerenbond dat de erkenning van de parken - die voor een kwarteeuw zal gelden - veel te snel gaat waardoor het “onduidelijkheid en rechtsonzekerheid troef” is. Iets wat ook voorzitter Lode Ceyssens vrijdag heeft benadrukt in een interview met deze krant.

Dat de nationale parken op termijn liefst worden uitgebreid richting 10.000 hectare is de spreekwoordelijke druppel voor de Boerenbond. “Het is al duidelijk wie hier opnieuw letterlijk terrein gaat verliezen: wij, de landbouwers.”

Brouns

Ook binnen de Vlaamse regering zorgt het dossier van de nationale parken al een poos voor sluimerende spanning. Minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v) voelt duidelijk wel wat voor de tegenargumenten. In een interview met landbouwmagazine Vilt heeft de christendemocraat zich midden april laten ontvallen dat het voor hem “niet meer dan normaal” is dat het Antwerpse Taxandria niet erkend wordt als nationaal park gezien het stikstofprobleem daar.

Demir ontkent alvast dat er een politiek akkoord is over de schrapping van Taxandria. Het is en blijft aan de jury, vindt ze. Binnen cd&v luidt het dat die jury niet anders kan dan vaststellen dat Taxandria een ongeschikt dossier heeft. Ook al omdat de Kempische stikstofintendant, voormalig Boerenbond-voorzitter Piet Vanthemsche, dit al heeft aangeven. “En er is binnen de Vlaamse regering wél afgesproken dat we naar zijn oordeel zouden luisteren.”

Nog dit: Vlaanderen erkent naast de vier nationale parken straks ook vier nieuwe landschapsparken. Dat zijn kleinere natuurgebieden die minder steun zullen krijgen en bijgevolg minder controverse oproepen. Maar ook hier maakt men zich lokaal zorgen.

Er lijkt geen ontsnappen aan: natuur en landbouw botsen steeds vaker in het dichtbevolkte Vlaanderen.