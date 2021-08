► Meise krijgt wolkbreuk niet geslikt: ‘De velden zijn verzadigd, het water staat in de huizen. Dit is een ramp’

Bekijk hier beelden van de wateroverlast in Meise:

Omstreeks 14.00 uur begon het hard te regenen in Meise en korte tijd later liepen verschillende straten in de deelgemeenten Wolvertem, Eversem en Sint-Brixius-Rode onder water. Het gaat onder meer om de Potaardestraat, het Heimbeekveld, de Sint-Martinusstraat, de Sneek, de Broekstraat, en de Akkelei.

“Het is een ramp”, reageert burgemeester Van den Brande (N-VA). “Om 14 uur ging de hemel open. Nog geen uur later stroomde het water al huizen binnen. Nu op nog meer plekken dan de afgelopen weken.”

Verzadigde velden

Volgens de burgemeester zijn de velden verzadigd door de regenval van afgelopen weken. “Alles loopt nu meteen af naar de straten. Dat is een massa water. Momenteel is het gestopt met regenen, maar we weten dat het water nog afloopt en dus nog richting straten en huizen trekt.”

Brandweer en politie zijn intussen massaal ter plaatse. De oprit van de A12 ter hoogte van de Plantentuin is afgesloten. Het verkeer in en rond Meise loopt intussen ook stevig in het honderd. Zo is het stilstaan op de Vilvoordsesteenweg, in de richting van Grimbergen.

Eind juli had de gemeente al beslist om met Aquafin en een erosiedeskundige van de provincie Vlaams-Brabant te onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om ervoor te zorgen dat het regenwater beter op de velden te laten infiltreren.

Beeld MKV

Beeld MKV