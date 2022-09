Meghan Markle haalt woede Zuid-Afrikanen op de hals door vergelijking met Mandela

Natuurlijk, het kan dat ze het verkeerd heeft verstaan. Maar dan nog, het blijft niet snugger dat Meghan Markle in een interview met website The Cut verkondigde gehoord te hebben dat haar huwelijk met prins Harry evenveel vreugde opwekte in Zuid-Afrika als de vrijlating van Nelson Mandela. Op zijn minst zou je zo’n boude bewering moeten dubbelchecken, voordat je ermee te koop loopt.

Iemands vrijlating na 27 jaar gevangenschap wegens zijn verzet tegen een uiterst racistisch regime is immers net iets anders dan trouwen met een lid van het Britse koningshuis. Zelfs al ben je niet van adel, Amerikaans en een vrouw van kleur. Temeer omdat de Britten nota bene ooit in naam van datzelfde koningshuis Zuid-Afrika koloniseerden. Dat was al een historische misdaad, maar ook nog eentje waaruit in 1948 het wrede apartheidsregime voortvloeide dat Mandela opsloot.

De meeste Zuid-Afrikanen interesseerde het huwelijk geen zier

Prominente Zuid-Afrikanen buitelden vorige week in Britse media over elkaar heen om aan te geven hoe absurd Meghans opmerking was. De meerderheid van de Zuid-Afrikanen had het huwelijk geen zier geïnteresseerd. Een kleinzoon van Mandela vatte het bondig samen: de viering van zijn grootvaders vrijlating stond symbool voor het overwinnen van eeuwen aan raciale onderdrukking. Meghans bruiloft met ‘een witte prins’ viel daarbij historisch gezien in het niet.

Meghan beweerde het nieuwtje te hebben vernomen tijdens de Londense première van Disneyfilm The Lion King – de versie met echte acteurs. Een Zuid-Afrikaans castlid zou het haar hebben verteld.

Britse media stelden vast dat slechts twee Zuid-Afrikanen meewerkten aan de film. De eerste, John Kani, liet weten niet op de première aanwezig te zijn geweest en Meghan nooit te hebben ontmoet. Hij zei ‘verbijsterd’ te zijn door haar ‘faux pas’. Hij benadrukte dat haar bruiloft ‘niks bijzonders’ was geweest in Zuid-Afrika. “Ik weet niet eens in welk jaar ze is getrouwd.”

Advies van Mandela’s kleinzoon

De Zuid-Afrikaanse componist Lebohang Morake (‘Lebo M’) was wel op de première. Hij sprak met Meghan, maar “minder dan een minuut”. Hij herinnerde zich niets over Mandela te hebben gezegd. Op beelden van de ontmoeting is slechts te horen dat hij Meghan vertelt dat “iedereen in Zuid-Afrika weet wie zij is”.

Kleinzoon Zwelivelile ‘Mandla’ Mandela had nog een gratis advies voor Meghan. Als zij zo graag parallellen wil trekken tussen zichzelf en zijn beroemde grootvader, zei hij, zou ze er goed aan doen simpelweg eens ‘het land in te gaan’. “Steek je handen uit de mouwen en verbeter het leven van gewone mensen in het Verenigd Koninkrijk.”