Meevaller van 870 miljoen euro voor begroting, maar wat is die nog waard?

Een begroting die voorligt op de oorspronkelijke ramingen, het is eens wat anders. In maart zet de federale regering traditioneel haar cijfers op orde. Maar al te vaak komt dat neer op extra besparingen om de begrotingsdoelstellingen te kunnen halen. Nu is dat anders.

De sociale zekerheid, dat met 160 miljard euro een groot aandeel van het federale budget bestrijkt, ligt voor dit jaar 870 miljoen euro voor op schema. Dat blijkt uit een rapport van het beheerscomité Sociale Zekerheid. De cijfers zijn een opmaat naar het rapport van het monitoringcomité, de groep topambtenaren die de staat van de hele begroting in kaart brengt. Die cijfers komen er tegen eind volgende week.

De inkomsten in de sociale zekerheid zijn fors gestegen, met 1,9 miljard euro. Dat komt omdat het economische herstel na de coronacrisis sneller liep dan eerst geraamd. Meer mensen aan de slag betekent ook meer inkomsten via sociale bijdragen. Tegelijk betekenden de inflatie en de daardoor gestegen lonen ook extra geld in het laatje.

Omgekeerd werden de uitkeringen geïndexeerd, waardoor de uitgaven fors stegen. Voor de pensioenen alleen moet de federale regering 1 miljard euro extra uittrekken. Opmerkelijk is dat de uitgaven voor de werkloosheidsuitkeringen omlaag gingen. Er is een extra kost door inflatie, maar die is kleiner dan het bedrag dat wordt uitgespaard omdat er minder werklozen zijn.

Energieprijzen

Toch betekent dit allerminst dat de regering voor zonnige budgettaire tijden staat. Het tekort van de totale begroting wordt nog altijd geraamd boven de 20 miljard euro. Bovendien heeft de oorlog in Oekraïne alles op losse schroeven gezet.

Er zijn de hoge energieprijzen. Volgende week wil premier Alexander De Croo (Open Vld) knopen doorhakken om de facturen te milderen. Op tafel liggen een langdurige btw-verlaging van gas- en elektriciteit en lagere accijnzen op benzine en diesel. Zulke maatregelen kosten handenvol geld.

Bovendien willen de liberalen in één keer ook beslissen om de kerncentrales langer open te houden om de energieafhankelijkheid van Rusland af te bouwen. De groenen eisen in ruil investeringen in hernieuwbare energie.

Tegelijk bereidt ons land zich voor op de massale toestroom van Oekraïense vluchtelingen, tot mogelijk 200.000. Er zijn niet enkel de logistieke kosten op het federale niveau, de vluchtelingen worden ook automatisch erkend en krijgen dus een leefloon. De exacte kost is op dit moment niet te voorspellen, maar die zal hoog zijn. En wat zal de impact zijn van de oorlog op de verdere inflatie en economische conjunctuur? Het streepje goed nieuws uit begroting kan wel eens snel uitgewist zijn.