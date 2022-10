Meesteroplichter Piet Van Haut veroordeeld tot 20 maanden cel: ‘Ik leef nog steeds op kosten van 30 vrouwen’

Met een tiende veroordeling, voor misbruik van vertrouwen, moet meesteroplichter Piet Van Haut voor 20 maanden naar de gevangenis. Toch maakt hij zich nergens zorgen over: ‘Ik leef en shop op zeker dertig kredietkaarten van verschillende vrouwen, omdat zij dat zo willen.’

Al sinds de jaren 90 van de vorige eeuw lang gaat elk mediabericht over Piet Van Haut (53) gepaard met het adjectief “meesteroplichter”. Dat was niet anders toen C.V., zaakvoerster van een brasserie in Knokke, in 2010 bij American Express voor hem twee partnerkaarten aanvroeg. Van Haut kreeg het zo geregeld dat American Express de maandelijkse uitgavenstaten naar een enkel voor hem toegankelijke postbus in Knokke stuurde. “Omdat wij een relatie hadden en haar partner de uitgaven niet mocht zien”, zegt Piet Van Haut.

Zes jaar lang lijkt hij op haar kosten te hebben geleefd, tot haar bvba failliet ging en zij begin 2017 door American Express werd gedagvaard voor een bedrag van 56.000,43 euro. Allemaal uitgaven van Van Haut in dure hotels, nachtclubs, sterrenrestaurants en kledingzaken in België, Nederland, Luxemburg en Spanje. Van Haut gaat al jaren zo door het leven: de duurste champagne en kaviaar trakterend, achter het stuur van een Ferrari of een Lamborghini, en altijd obsessief op zoek naar media-aandacht.

Negen veroordelingen

Woensdag zag Piet Van Haut zich door het hof van beroep in Gent veroordeeld tot 20 maanden gevangenisstraf wegens misbruik van vertrouwen. “Om de beklaagde tot blijvend normbesef te brengen en verdere recidive te voorkomen”, zegt het arrest. “Beklaagde maakt zich nu reeds tientallen jaren schuldig aan crimineel gedrag waarbij zelfs eerdere gevangenisstraffen blijkbaar geen verbetering brachten.”

Het arrest laat zien dat Van Haut tussen 1989 en 2005 niet minder dan negen veroordelingen opliep, de meeste voor oplichting, maar ook tweemaal voor het “wederrechtelijk aannemen van titel of graad”. In de jaren 90 hadden de stunts van Van Haut een hoog Catch me if you can-gehalte. Hij liet zich als “procureur-generaal” rondvliegen met een politiehelikopter. In Nederland trakteerde hij zichzelf als “zoon van een sjeik” op een testvlucht met een KLM-toestel.

In 2005 werd Van Haut geïnterneerd, maar 5 jaar later hief de Commissie ter Bescherming van de Maatschappij de internering op, mede doordat C.V. Van Haut een onderkomen had aangeboden.

Beeld Wannes Nimmegeers

Piet Van Haut maakt zich nu sterk dat hij door veroordeling nummer tien niet naar de gevangenis moet. “Het wordt een enkelband”, zegt hij. “En ik overweeg nog om cassatie aan te tekenen. Want het is een hemeltergend arrest.”

Maarten Inghels

Binnen justitie werd de stuntelige en meestal stotterende Van Haut door velen altijd gezien als nar. In de zaak C.V. stelde Brugse raadkamer hem buiten vervolging voor valsheid in geschrifte en oplichting en vorderde het parket de vrijspraak. Wellicht vanuit de onuitgesproken gedachte: “Wees ook niet zo stom om de bekendste oplichter van het land je kredietkaart toe te vertrouwen.”

Tot voor kort liet Piet Van Haut zich in alle lopende procedures bijstaan door Jef Vermassen, maar hij trok zich tijdens de beroepsprocedure in de zaak-C.V. terug.

Auteur Maarten Inghels trok jarenlang op met Piet Van Haut en publiceerde eind vorig jaar de roman Het mirakel van België, met op suggestie van het hoofdpersonage de ondertitel: “Wat denk je van ‘de allergrootste meesteroplichter ter wereld’ als ondertitel?” Inghels maakte ook samen met productiehuis Djangoo van Luc Haekens een zesdelige miniserie over Van Haut voor het videokanaal van hln.be. De eerste aflevering start op 28 oktober.

“Piet leeft op conflicten”, zegt Maarten Inghels. “De ene keer roept hij dat mijn boek vol leugens staat, de andere keer bedankt hij mij voor de aandacht die hij er door kreeg. Ik heb gefilmd hoe hij zijn slachtoffers benadert en hen wijsmaakt dat hij de eigenaar is van Johnson & Johnson en een royale schenking wil doen. Of hij is zogezegd in verwachting van een spectaculaire erfenis, en trekt tijdelijk bij zo’n dame in. Bij een andere dame slaagt hij erin een bankkaart te bekomen, net als bij C.V. Zij is een van de weinige slachtoffers die klacht indiende. Er zijn meerdere mensen die hem sponsoren. De meesten zijn achteraf beschaamd, of worden door Piet gechanteerd.”

“Ik probeer dit al jaren te vatten: hoe die man ondanks alles kan blijven doorgaan. Ik heb gesproken met een dame uit Amsterdam die hem 800.000 euro heeft geschonken. Dan stel je haar vragen en zegt zij: ‘Ik heb hem gegoogeld, maar je moet niet alles geloven wat in de media staat.’ Het was de periode van strenge coronamaatregelen. Ze lachte me uit omdat ik een mondmasker droeg en op haar salontafel zag ik een krantje liggen van Viruswaanzin. Het blijft hem gewoon lukken, en – daar ben ik intussen wel achter – ook een roman of een serie zal daar niks aan veranderen.”

Piet Van Haut zelf deed zondag geen enkele moeite om te betwisten dat naast C.V. nog andere mensen hem vrije toegang tot hun vermogens schenken. “Op dit ogenblik zijn het zeker dertig verschillende vrouwen”, zegt hij. “Ik leef en shop op hun kosten, omdat zij dat zo willen en de aanvragen voor kredietkaarten bij volle bewustzijn ondertekenden. Ik bezit nu zelfs een Centurionkaart van American Express, een limietloze kaart van titanium waar wereldwijd enkel de 19.000 allerrijksten gebruik van maken.”