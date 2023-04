‘Meest intelligente man in het Belgisch voetbal’ vecht tegen alcoholprobleem: ‘Ik ben daarvoor in therapie’

Vijf keer veroordeeld voor dronken rijden, uit de kleedkamer gezet door spelers en trainer: wat al langer een publiek geheim was, heeft Vincent Mannaert, CEO van Club Brugge, toegegeven in een openhartig interview met Humo. ‘Ik heb een probleem met alcohol dat niet van recente aard is. Ik ben daarvoor in therapie.’

Wie hem kent, omschrijft Vincent Mannaert (48) in de eerste plaats als een “superslimme mens” op financieel en op sportief vlak. “De meest intelligente man in het Belgisch voetbal”, klinkt het zelfs. En ja, hij is veeleisend, maar daarin staat hij zeker niet alleen. De druk die bij een topclub komt kijken, weegt echter zwaar door. “Als ik bij de bakker langsloop, doe ik dat liefst als er niet te veel volk staat. Anders krijg ik gegarandeerd de opmerking: ‘Je hebt nog geld over van Roman Jaremtsjoek zeker (Club Brugge haalde de Oekraïner deze zomer voor 16 miljoen euro, maar hij speelt bijna niet, DT), ik dacht dat alles op was.’ Plezant is dat niet.”

Het Humo-interview, dat zaterdag online verscheen, kwam zeker niet uit de lucht gevallen. Mannaert werd de afgelopen twaalf jaar al vijf keer veroordeeld voor dronken rijden. Twee jaar geleden moest hij zelfs twee keer voor de politierechter verschijnen. Eerst nadat hij in Oostende uit het verkeer werd gehaald met 2,44 promille in zijn bloed. Hij kreeg toen een boete van 3.200 euro, drie maanden rijverbod en een jaar alcoholslot. Nog geen half jaar later moest hij zich verantwoorden voor een kettingbotsing op de E40, waarna hij vluchtmisbruik pleegde. De politierechter in Gent was keihard: Mannaert kreeg 8.000 euro boete, een rijverbod van één jaar en drie maanden, medische en psychologische proeven en opnieuw slagen voor zijn theoretisch en praktisch rijexamen. Als dat allemaal achter de rug is, zal hij ook voor drie jaar een alcoholslot in zijn wagen moeten installeren.

Op de vingers getikt door Verhaeghe

Terwijl er op zijn functioneren binnen de club aanvankelijk weinig aan te merken viel, stapelden de afgelopen maanden ook daar de incidenten zich op, zoals Humo achterhaalde. Na het zware 0-4-verlies in de Champions League tegen Porto op 22 oktober vorig jaar werd een dronken Mannaert door de spelers uit de kleedkamer geduwd, drie dagen later was het trainer Carl Hoefkens die zijn eigen dronken CEO aan de deur zette na de match tegen KV Mechelen. “Daar heeft Bart (Verhaeghe, voorzitter van Club Brugge, DT) me heel stevig op aangesproken”, geeft Mannaert de feiten zelf toe in Humo. “Het strookte niet met mijn functie, zei hij. Ik heb een probleem met alcohol, dat niet van recente aard is. Ik ben daarvoor in therapie.”

Een opmerkelijke openheid voor de man die gepokt en gemazeld is in het voetbal. Mannaert speelde bij de jeugd van Anderlecht en schopte het later met Eendracht Aalst tot in tweede klasse. Maar daarna gaf hij zijn rechtenstudies voorrang. Hij werkte eerst voor een voetbalmakelaar en voor de bank KBC, om dan in 2007 aan de slag te gaan als algemeen manager van Zulte Waregem. Het is ook in die periode dat hij zijn eerste veroordeling opliep voor dronkenschap achter het stuur: hij doorboorde met zijn Mercedes de zijgevel van een woning, die zelfs onbewoonbaar verklaard werd.

Professioneel ging het hem wel voor de wind: Mannaert werd snel opgemerkt door Club Brugge, waar een echte revolutie aan de gang was. Begin 2011 werd hij er aangesteld als algemeen manager. Samen met de nieuwe voorzitter en eigenaar Bart Verhaeghe leidde hij de club in de volgende twaalf jaar naar ongekende hoogtes, met vijf landstitels en zes deelnames aan de Champions League. Mannaert werd ook navenant vergoed, met een jaarloon van om en bij de één miljoen euro. The sky was the limit.

De afgelopen jaren kwam er toch wat zand in de machine. In de eerste plaats was er het stadiondossier, dat opnieuw helemaal vast kwam te zitten. En in maart 2021 was er de mislukte beursgang door een gebrek aan belangstelling. Uiteindelijk zou het Amerikaanse Orkila Capital wel in de club stappen, wat Mannaert ongeveer vijf miljoen euro opleverde. “Voor een stukje zie ik het ook als een compensatie naar mijn gezin: in mijn job schiet het privéleven er vaak bij in.” Mannaert woont met zijn echtgenote en drie kinderen – twee zonen en één dochter – in het Vlaams-Brabantse Opwijk, waar hij geboren en getogen is. Zijn gezin was voor Mannaert ook de trigger om zijn alcoholprobleem onder ogen te zien.

Proces afgekocht in Propere Handen

Vorig jaar kwam Mannaert in het oog van een andere storm terecht. Bij operatie Propere Handen bleek dat Verhaeghe en hij voor 2,5 miljoen euro aan valse scoutingcontracten ondertekend hadden voor Dejan Veljkovic. Ze werden door het gerecht in staat van beschuldiging gesteld, maar konden hun proces afkopen. Sportief draait het dit seizoen ook niet goed: Club Brugge staat momenteel pas op de vijfde plaats in de competitie, ver onder zijn sportieve waarde.

Toeval of niet, het aantal incidenten waarbij drank in het spel was, nam de afgelopen tijd toe. Nu is het ook voor de raad van bestuur – met daarin, naast Verhaeghe en Mannaert, Peter Vanhecke van de investeringsholding Castel Capital en Lotus-CEO Jan Boone – genoeg geweest. Ze hebben Mannaert een ultimatum gesteld: als hij nog één keer in dronken toestand verkeert, wordt hij ontslagen. Mannaert: “Mocht ik het als een mission impossible hebben gezien, had ik al lang gezegd: ‘Zoek maar iemand anders.’ Ik moet het doen met de hoop en het geloof dat ik het zal kunnen.”