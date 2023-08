‘Meest complexe brand in 40 jaar’ op Canarische eilanden treft Tenerife

“Dit is waarschijnlijk de meest complexe brand die we ooit op de Canarische eilanden hebben gehad”, zei regionale leider Fernando Clavijo donderdag. “In elk geval in de laatste veertig jaar.” Volgens Clavijo is het vuur nog altijd niet onder controle.

De brand die dinsdag uitbrak heeft inmiddels 3.300 hectare verwoest en heeft een omtrek van veertig kilometer. De weersomstandigheden spelen in het nadeel van de brandweer. De temperatuur steeg de afgelopen dagen op de Canarische eilanden tot meer dan 40 graden Celsius. Daarnaast viel er de afgelopen jaren minder regen dan voorheen.

De autoriteiten proberen te voorkomen dat het vuur overslaat naar dichtbevolkte gebieden. De hoofdstad Santa Cruz bevindt zich op slechts twintig kilometer van de brand. Inmiddels zijn ongeveer 4.500 mensen geëvacueerd. Nog eens 4.000 mensen is gevraagd thuis te blijven.

Vorige maand werden al meer dan 2.000 mensen geëvacueerd wegens een brand op La Palma. Dit jaar werd in heel Spanje al 64.000 hectare natuur verwoest door brand. Dat is het op twee na hoogste aantal in de geschiedenis. De kans op natuurbrand neemt toe door klimaatverandering, zei de Spaanse minister van Milieu Teresa Ribera onlangs.

Toerisme

Toeristen hoeven zich vooralsnog geen zorgen te maken over de grote natuurbrand in het noorden van van het eiland, zeggen reisorganisaties TUI, Corendon en Sunweb. De toeristische centra bevinden zich in het zuiden van het Canarische eiland. Ook de luchthavens op het eiland functioneren normaal. “Het enige is dat we excursies naar het noorden moeten annuleren”, zegt een woordvoerder van Corendon. “Verder hebben de branden geen impact op onze reizen.”

Donderdag werd het nationale park Teide gesloten. Het natuurgebied rondom de vulkaan is een van de belangrijkste toeristische attracties van het eiland. In de nacht van donderdag op vrijdag probeerden ongeveer 250 brandweerlieden het vuur onder controle te krijgen. Hun werk werd bemoeilijkt doordat de zestien beschikbare blusvliegtuigen en -helikopters alleen bij daglicht kunnen worden ingezet. Niettemin boekten zij enige vooruitgang, zei kapitein Rafael San José op de Spaanse televisie, maar die kan weer teniet worden gedaan door de stijgende temperaturen overdag.

Bosbranden blijven Canada teisteren

Ook in de Northwest Territories van Canada woeden grote natuurbranden. Het vuur is genaderd tot op vijftien kilometer van de hoofdstad Yellowknife, een plaats van 20.000 inwoners. “Als het niet gaat regenen, is het mogelijk dat het vuur de buitenwijken dit weekend zal bereiken”, zei Shane Thompson, minister voor de Northwest Territories. De autoriteiten hebben daarom de evacuatie van Yellowknife gelast. Donderdag vormden zich lange rijen op het vliegveld. Andere inwoners verlieten de plaats per auto.

Canada heeft dit jaar een recordaantal natuurbranden geregistreerd: meer dan 5.700 branden die samen 13,7 miljoen hectare verwoestten. Donderdagnacht woedden er nog 1.046 natuurbranden, waarvan de helft niet onder controle was. Ook in Canada was het dit jaar extreem warm en droog.