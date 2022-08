Meerderheid Vlamingen heeft nu variabel gascontract, nog maar één leverancier biedt vaste optie: is het interessant om daarop over te stappen?

Traditioneel hadden de laatste jaren meer Vlaamse gezinnen een vast dan een variabel energiecontract. Zeker voor elektriciteit was er sinds 2013 een duidelijke kentering, met sindsdien bijna 75 procent van de afgesloten contracten aan een vaste tariefformule. Voor aardgas was de kentering het afgelopen decennium minder uitgesproken, maar ook daar was de laatste vijf jaar een duidelijk overwicht aan vaste formules bij de afgesloten contracten. Zo schommelde het aandeel vaste contracten voor aardgas de afgelopen jaren net boven de 60 procent.

Die trend is op enkele maanden tijd helemaal gekeerd. In het tweede kwartaal van dit jaar (april-mei-juni) telde de VREG voor het eerst in vijf jaar meer afgesloten aardgascontracten aan variabel tarief dan aan een vaste tariefformule. 58,1 procent van de contracten werd aan een variabele prijs afgesloten, tegenover 41,9 procent aan een vaste formule. Ook voor elektriciteit neemt het aantal variabele contracten opvallend toe. Het aandeel variabel is vandaag goed voor 40 procent van de contracten. Een jaar geleden was nog maar 28,3 procent van de afgesloten contracten aan variabel tarief.

Aanbod

De ommekeer heeft - uiteraard - met de hoge energieprijzen te maken. Sinds de explosieve groei van de prijsniveaus in het najaar van 2021, proberen energieleveranciers hun klanten naar variabele contracten te duwen. “Consumenten die hun vast contract zien aflopen, worden door leveranciers overgezet naar een variabel”, zegt Jordi Van Paemel, energie-expert voor Test-Aankoop. “Dat komt omdat ze simpelweg geen vaste tarieven meer aanbieden.”

Waar vroeger zowat alle leveranciers een variabel aanbod hadden, is Luminus momenteel nog de enige leverancier die een vast aardgastarief aanbiedt voor gezinnen. Het heeft daarvoor vier verschillende formules. Ook voor elektriciteit is Luminus (6 formules) samen met TotalEnergies (2) de enige leverancier die nog een vast contract aanbiedt.

Risico

“Voor de leveranciers is het risico te groot geworden”, gaat Van Paemel verder. “Voor een vast contract reserveren zij vooraf je te verwachten energievolume om zeker te zijn dat ze voldoende energie kunnen voorzien. Dat kost aan de huidige niveaus veel geld. Maar doordat er in ons land geen verbrekingsvergoeding bestaat, kunnen die klanten - wanneer de prijzen misschien weer zakken - zomaar vertrekken. En dan blijft de leverancier achter met zijn duur aangekochte energie.”

“Bij een variabel contract rust het risico volledig op de schouders van de consument”, zegt Van Paemel. “Want elke prijsstijging wordt doorgerekend. Traditioneel kozen Vlamingen graag voor een vast contract. Het geeft je als consument gemoedsrust, want het is eenvoudig en je weet welke prijs je zal betalen voor je verbruik. Bij een variabel tarief is het bijna onbegonnen werk om je factuur te controleren omdat het zo ingewikkeld is.”

500 euro per maand

Toch is het geen goed idee om alsnog naar dat zeldzame vaste tarief op de markt op zoek te gaan. “De vaste tarieven die wel nog aangeboden worden, zijn peperduur”, zegt Van Paemel. “Aan gemiddeld verbruik kom je voor het vaste tarief voor aardgas bij Luminus uit op 500 euro per maand. Dat is onbetaalbaar.”

“En we verwachten niet dat er snel opnieuw meer vaste tarieven op de markt zullen komen”, zegt de energie-expert van Test-Aankoop. “Volgens een bevraging die we deden is geen enkele van de grote leveranciers van plan om op korte termijn opnieuw een vaste tariefformule aan te bieden. Wij verwachten toch maatregelen, want het is voor ons onverantwoord dat de prijsstijgingen via die variabele formules volledig bij de consument terechtkomen.”