‘Meerdere gewonden’ na mesaanval in Oslo, politie schiet dader dood

De Noorse politie werd kort voor 9 uur ingelicht over een man met een mes in de wijk Bislett in het noorden van Oslo. “Er was een patrouille in de buurt”, vertelt een politiewoordvoerder aan NTB. “Eerst probeerden ze hem te overmeesteren, maar hij bleef in het rond zwaaien met zijn mes.”

De man probeerde in ontbloot bovenlichaam schijnbaar willekeurige mensen aan te vallen in het centrum, zo vertelt de politie. Een politiewagen zou de dader hebben klemgereden. Toen de man de agenten in de wagen wilde aanvallen, zou hij zijn neergeschoten. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij intussen overleed aan zijn verwondingen. Dat meldt Reuters.

Volgens de politie zijn er “meerdere gewonden”, onder wie een agent. Hij verkeert naar verluidt niet in levensgevaar.

