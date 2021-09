Meerdere doden bij nieuwe spanningen op Westelijke Jordaanoever. Wat is er aan de hand?

De vijf Palestijnse slachtoffers waren volgens de Israëlische autoriteiten lid van Hamas. Volgens de Israëlische premier Naftali Bennett zouden de Hamas-strijders op het punt hebben gestaan aanslagen te plegen. Zij werden al een tijdje door de Israëlische strijdkrachten in de gaten gehouden. Die grepen uiteindelijk in, toen ze de indruk kregen dat de Hamas-leden klaarstonden om toe te slaan.

Het leger lanceerde daarop een aantal invallen, maar de pogingen de Hamas-strijders op te pakken liepen uit op vuurgevechten waarbij vijf van hen werden gedood. Er zouden ook verscheidene Palestijnen zijn opgepakt.

Hamas bevestigde later dat vier Hamas-leden om het leven waren gekomen. Het vijfde slachtoffer zou zestien jaar zijn. Onduidelijk is of hij ook bij de militante beweging behoorde.

Bennett

Premier Bennett prees de Israëlische strijdkrachten. Volgens hem hadden ze hun taak gedaan. “Ze gingen de strijd met de vijand aan en wij staan vierkant achter hen.”

Het was de ernstigste confrontatie tussen het Israëlische leger en Palestijnse strijders sinds enkele weken. Het is al maanden onrustig, ondanks het bestand waarmee in mei dit jaar een einde kwam aan de elfdaagse oorlog tussen Israël en de door Hamas bestuurde Gazastrook. Die confrontatie, waarbij Hamas raketten afvuurde op Israëlische steden en Israël zware bombardementen uitvoerde op Gaza, kostte aan 256 Palestijnen en 13 Israëli’s het leven.

In augustus braken er ook vuurgevechten uit toen Israëlische troepen in de stad Jenin invallen deden om Hamas-leden op te pakken. Bij die actie kwamen vier Palestijnen om het leven. Israël voerde ook weer bombardementen uit op Gaza als vergelding voor het lanceren van brandende ballonnen vanuit de Gazastrook in de richting van Israël.

Woningen Joodse kolonisten

De spanning is nog toegenomen door de aankondiging van de Israëlische minister van Defensie Benny Gantz dat Israël 2.000 nieuwe woningen voor Joodse kolonisten gaat bouwen in de bezette gebieden. Om de pil voor de Palestijnen te vergulden kondigde Gantz tegelijkertijd aan dat er 1.000 woningen voor Palestijnen zullen worden gebouwd in een gebied op de Westoever dat onder controle staat van het Israëlische leger.

De bouw van nieuwe nederzettingen lag sinds het begin van dit jaar tijdelijk stil, vermoedelijk met het oog op het aantreden van Joe Biden als president van de Verenigde Staten. Die staat kritischer tegenover het Israëlische nederzettingenbeleid dan zijn voorganger Trump.

De Palestijnse Autoriteit, die de macht heeft in een deel van de Westelijke Jordaanoever, veroordeelde het 'bloedige’ optreden van de Israëlische ‘bezetters’. Maar Hamas legde een deel van de verantwoordelijkheid bij de Palestijnse Autoriteit en president Mahmoud Abbas, omdat die op veiligheidsgebied samenwerken met Israël. De militante beweging wees daarbij op het recente overleg tussen defensieminister Gantz en Abbas.