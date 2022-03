Meer vrouwen aan de slag als zelfstandige in bijberoep: ‘De drempel werd verlaagd’

Er begonnen nooit zoveel vrouwen een zelfstandige activiteit in bijberoep als vorig jaar. Vergeleken met vóór corona ging 10 procent meer vrouwen aan de slag als zelfstandige. Het overgrote deel van die nieuwe onderneemsters blijft daarnaast wel actief bij een werkgever.

“Tijdens mijn schooltijd al droomde ik ervan mijn eigen schoonheidssalon te kunnen starten. Maar als pas afgestudeerde 20-jarige zonder solide financiële basis en een stevig klantenbestand kon dat niet.” En dus ging Emeline Dilen (22) uit Sint-Katelijne-Waver eerst als werknemer aan de slag, om zo te kunnen sparen voor haar grote droom. Die realiseerde ze vorige zomer, toen ze haar eigen schoonheidssalon ‘Touch Of Beauty, by Eme’ startte. Al blijft ze dat combineren met een job als adviseur van keukentoestellen bij Miele. “Na de werkdag is het telkens meteen naar huis, want om 18.30 uur is daar al de eerste klant. Tegen dat de laatste klant buiten is, is het meestal 23 uur. En dat gaat elke dag zo, 7 op 7.”

Emeline Dilen is een van de vele vrouwen die vorig jaar de stap naar het zelfstandig ondernemen zette. In 2021 startte 12,4 % meer vrouwelijke zelfstandige ondernemers dan in 2020. Ten opzichte van 2019 gaat het om een stijging van 10,5%. Dat blijkt uit een analyse van sociaal verzekeringsfonds Acerta op basis van analyse van ruim 135.000 startende zelfstandigen. “Een crisis kan een drijfveer zijn om de eerste stappen als zelfstandige te zetten”, zegt Katrien Jonckheer, experte Starters & Zelfstandigen bij Acerta. “Ook tijdens de financiële crisis (van 2008, SPK) zagen we al de aantrekkelijkheid van een zelfstandige activiteit in bijberoep toenemen. Door de crisis kozen heel wat mensen een andere professionele uitdaging, een andere work-life-balans of zochten ze een extra financieel duwtje in de rug.”

Jonckheer ziet nog reden die vrouwen overtuigden de stap te zetten: “De drempel naar zelfstandigheid werd verlaagd. Zo sluit het statuut qua bescherming en rechten beter aan bij dat van werknemer, bijvoorbeeld wat betreft de (ouderschaps)verlofregeling. In Vlaanderen werd ook de vestigingswet afgeschaft, waardoor kandidaat-zelfstandigen geen centraal examen meer hoeven af te leggen of een bewijs van beroepservaring moeten voorleggen. Daarbij komt nu nog dat we hebben mogen vaststellen dat onze overheid zelfstandigen niet in de steek laat in tijden van crisis.”

Bijberoepers

De meest populaire sectoren voor vrouwen die de jongste jaren als zelfstandige aan de slag gaan, zijn de (medische) zorgberoepen – met heel wat vroedvrouwen, verpleegkundigen, psychologen en kinesisten – en de e-commerce en handel. Ook (bij)beroepen als fotografe of grafisch ontwerpster zitten in de lift.

Opmerkelijk: de toename is vrijwel volledig toe te schrijven aan het grote aantal startende bijberoepers. Hun aantal steeg met een recordpercentage van liefst 23% tegenover 2019. Bovendien zet men die stap ook op steeds jongere leeftijd. Gemiddeld ligt die nu op goed 36,5 jaar, waar dit vijf jaar geleden nog iets meer dan 40 jaar was.

Daar staat wel tegenover dat er de voorbije twee jaar bijna 11% minder vrouwelijke zelfstandigen in hoofdberoep bijkwamen. “De drempel is sowieso lager voor wie in een bijberoep stapt: zij hoeven niet van hun activiteit te leven en als het fout gaat, is er nog de hoofdactiviteit als werknemer als vangnet.”

Ook Emeline Dilen denkt er voorlopig niet aan haar hoofdjob op te geven, ook al verdient ze naar eigen zeggen ‘best mooi’ en is de jobcombinatie ‘verschrikkelijk zwaar’. “In dit eerste jaar zijn mijn uitgaven veel groter dan de inkomsten. De lasermachine alleen al kostte me meer dan 10.000 euro. Ik kan het ook niet maken ooit een gezin te stichten zonder zeker te weten wat er maandelijks zal binnenkomen. Want dat varieert, afhankelijk van de behandelingen die werden uitgevoerd. Bovendien zijn de zomermaanden minder druk. Het vaste inkomen van mijn job bij Miele biedt me dan ook de gewenste stabiliteit.”