‘Meer slachtoffers doen aangifte’: Zorgcentra na Seksueel Geweld zagen al vierduizend slachtoffers

Slachtoffers van verkrachting en aanranding konden tot vandaag terecht in drie Zorgcentra na Seksueel Geweld, in Gent, Brussel en Luik. Het gaat om gespecialiseerde centra, geïntegreerd in de universitaire ziekenhuizen, die dag en nacht medische zorg, psychologische ondersteuning en forensisch onderzoek bieden na seksueel geweld. In de centra worden niet alleen fysieke verwondingen en letsels verzorgd, maar er wordt ook aan sporenonderzoek gedaan, bewijsmateriaal verzameld, en het slachtoffer krijgt de eerste psychologische zorgen. Speciaal opgeleide zedeninspecteurs leggen verhoren af en slachtoffers kunnen er klacht indienen.

Het proefproject startte in oktober 2017 op, en heeft de afgelopen jaren zijn nut bewezen. Tot juli van dit jaar hebben er zich 3.954 slachtoffers aangemeld. In 2021 kwamen 263 slachtoffers naar het zorgcentrum in Brussel, 239 naar Gent en 170 naar Luik. Verwacht wordt dat de cijfers de laatste maanden zullen stijgen, nu het nachtleven na corona heropend is, en steden als Brussel en Gent kampen met toenemend seksueel geweld. In ‘normale tijden’ komen er tussen de 40 en 50 slachtoffers per maand binnen, maar dat waren er half oktober al zoveel in beide centra. Ook de jonge vrouw die afgelopen zaterdag in een café in de Gentse Overpoortstraat verkracht werd, werd toen naar het zorgcentrum gebracht.

“Het blijft wachten op kwartaalcijfers, maar uit getuigenissen van het zorgcentrum in Brussel blijkt alvast dat er van een stijging sprake is”, klinkt het op het kabinet van staatssecretaris voor Gendergelijkheid Sarah Schlitz (Ecolo). “Al kan dat te maken hebben met de verhalen die in de media komen, zoals de recente incidenten in een bar in Elsene.”

Eerder al hadden de staatssecretaris, minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) beslist meerdere centra te openen. Vandaag gebeurt dat in het UZ Antwerpen. Charleroi volgt eind november. In 2022 openen nog zorgcentra in Leuven, Roeselare, Aarlen en Namen. In 2023 volgt Genk. Het zorgcentrum in Brussel wordt dan weer uitgebreid.

23 jaar oud

Zo’n 63 procent werd het slachtoffer van een verkrachting en 5 procent van een poging tot verkrachting. 12 procent werd aangerand, zo tonen nog de verzamelde data. De overgrote meerderheid van de slachtoffers zijn vrouwen (87 procent) van gemiddeld 23 jaar oud. Bijna vier op de tien blijken minderjarig. In de meeste gevallen kent het slachtoffer de pleger. 62 procent besliste om ter plekke klacht in te dienen.

Ook PUNT vzw, het advies- en informatiecentrum voor seksueel grensoverschrijdend gedrag, ziet de cijfers stijgen.