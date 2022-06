Meer schietpartijen in Brussel dan gedacht: ‘22 op half jaar tijd’

Tot nu toe berichtten media op basis van nieuwsberichten over twaalf schietpartijen in Molenbeek sinds september. Voor het Brussels gewest liggen de aantallen dus een stuk hoger. En dat op zes maanden tijd. Dat vertelde Eric Jacobs op een persconferentie van de verzamelde veiligheidsdiensten. Na negen maanden van schietincidenten is er volgens de Brusselse politiekorpsen en het parket beterschap in zicht, maar concrete resultaten zijn nog niet bekendgemaakt.

Drugsmilieu

Het werkelijk aantal schietpartijen ligt dus een stuk hoger dan gedacht en dat over een periode van zes maanden. Maar politie en parket vinden dat het weinig zin heeft om op te splitsen per gemeente. Nagenoeg alle incidenten staan in verband met bendes in het drugsmilieu.

“Dit type geweldsdelicten is onze absolute prioriteit”, zei Michel Goovaerts, korpschef van Brussel Hoofdstad-Elsene. “We gaan een tand bijsteken.”

Personeelstekort

De onderzoeken verlopen moeizaam, omdat slachtoffers geen medewerking verlenen en er een tekort is aan personeel bij zowel politie als parket. Zolang er afnemers zijn, is er ook weinig hoop dat de politie de drugshandel kan uitroeien. In dezelfde straten waar eerder is geschoten, wordt op klaarlichte dag nog altijd gedeald. Toch willen ze op deze persconferentie een geruststellende boodschap geven.

“Meer en meer slagen we erin om wapens in beslag te nemen”, zegt Jurgen De Landsheer, korpschef politiezone Zuid.

“De procedures werken”, vult procureur des konings Tim De Wolf aan. “Er zijn verdachten geïdentificeerd en in voorlopige hechtenis geplaatst.”

Vorige week waren er in Sint-Jans-Molenbeek meerdere huiszoekingen. Om welke bendes het gaat en in welk schietincidenten er vooruitgang is geboekt blijft onduidelijk. De bendes zouden geen duidelijke hiërarchie hebben en wisselen vaak van samenstelling. De diensten “tasten in het duister” waarom het geweld nu plots is toegenomen.