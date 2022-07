Meer nettoloon, maar geen ecocheques meer: Van Peteghem lanceert plannen voor grote fiscale hervorming

Terwijl Vivaldi maar moeizaam een akkoord bereikte over pensioenhervorming, probeert Van Peteghem ook beweging te krijgen in een ander gevoelig dossier: de grote fiscale hervorming. Vandaag lanceert hij een plan om het Belgische belastingsysteem fors te vereenvoudigen.

Wie werkt, moet op het einde van de maand meer overhouden. De belastingvrije som wordt opgetrokken van 9.270 naar 13.390 euro. Tegelijk worden de belastingschalen met 5 procent verlaagd. Wie het minimumloon van 1.825 euro bruto per maand verdient, zou op jaarbasis zo 1.371 euro netto winnen. Voor wie een bruto maandloon van 5.000 euro ontvangt, is dat 3.965 euro.

In ruil worden een aantal gunsttarieven geschrapt. Zo stelt Van Peteghem voor om eco-, cultuur- en sportcheques op dezelfde manier te belasten als loon. Hiermee worden zij de facto nutteloos. In tegenstelling tot de eerdere voorstellen van experts wil Van Peteghem wel niet raken aan de maaltijdcheques en bedrijfswagens. “Een bewuste keuze omdat zij voor veel gezinnen een houvast zijn”, zegt hij. Privéverplaatsingen met bedrijfswagens zouden wel hoger belast worden.

Inkomsten uit vermogen zouden zoveel mogelijk aan één tarief worden belast: 25 procent. Hierbij worden ook huurinkomsten gerekend - met de nuance dat er eerst 30 procent van mag worden afgetrokken. Iedereen krijgt ook een jaarlijkse vrijstelling van 6.000 euro waarop geen belastingen gelden. De bedoeling is om een meerwaardebelasting van 15 procent op aandelen en andere financiële producten te innen. In ruil dooft onder meer de effectentaks uit.

Geen btw meer op groenten en fruit

Opvallend: hoewel in principe alle inkomsten uit onroerende goederen worden belast, wil Van Peteghem de eigen woning op federaal niveau belastingvrij houden. Daarmee gaat hij opnieuw in tegen het advies van de experts. Tot slot is er de vereenvoudiging van de btw. Nu bestaan er twee verlaagde tarieven van 6 en 12 procent. Dit wordt één tarief van 9 procent. Op groenten, fruit, hygiënische producten (zoals luiers) en openbaar vervoer zou geen enkele btw meer gelden.

Zoals verwacht baseert Van Peteghem zich voor zijn fiscale hervorming op het recente rapport van professor Mark Delanote (UGent). Al wijkt hij hier soms - zoals met de maaltijdcheques - ook van af.

Het is nu vooral uitkijken naar de reactie van Open Vld en MR. Zeker de Franstalige liberalen stonden de voorbije maanden, bij monde van partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez, regelmatig hard op de rem als het over fiscale ingrepen ging. De voorstellen in het rapport van Delanote noemde Bouchez “de beste manier om België arm te maken”. Vanop links wordt Van Peteghem dan weer onder druk gezet om zo snel mogelijk werk te maken van meer fiscale rechtvaardigheid.

Van Peteghem zelf hoopt bij de begrotingscontrole in september al een beperkt deel van zijn hervorming uit te voeren. “Alles realiseren wordt natuurlijk moeilijk, maar de richting is nu wel duidelijk.”