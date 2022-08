Meer jonge honden in dierenasielen: baasjes hebben geen tijd meer voor ‘lockdownpuppy’s’

“Zo zie je maar dat een hond nog steeds beschouwd wordt als een ‘hebbeding’”. Aan het woord is Brigitte De Baere (53), eigenares van dierencentrum Waasland in Haasdonk. Haar dierencentrum zit met een dertigtal honden volledig vol, maar dat is niets nieuws. Wél opvallend: tijdens de zomermaanden kwamen er veel meer jonge honden binnen.

“Veel mensen kochten tijdens de coronacrisis een puppy, die ondertussen een jaar of twee oud is. Ze wilden ermee gaan wandelen om een essentiële verplaatsing te kunnen maken, en hadden veel tijd om ervoor te zorgen. Nu de winter en corona voorbij zijn, blijkt er toch te weinig tijd te zijn voor een hond. Vanaf mei hebben we zeker 10 à 15 procent meer jonge honden binnengekregen. Die ‘lockdownhondjes’ zijn het slachtoffer van heel de situatie. De helft van de honden die nu binnenkomt, is jonger dan drie jaar, terwijl de jongste honden vroeger vier à vijf jaar waren. Als je een kind hebt gekregen in de coronaperiode, ga je je kleine toch ook niet ergens dumpen als je op reis wilt gaan?”

Maar ook de oudere honden in het asiel zijn daar de dupe van. “Jonge honden worden heel snel opnieuw geadopteerd. De oude, grotere honden blijven daardoor langer zitten. Husky’s, herders... Die honden hebben meer ruimte nodig en brengen ook meer kosten met zich mee. In een maatschappij waarin alles duurder wordt, zijn mensen niet meer geïnteresseerd in een grotere hond. Maar wij laten geen enkel dier inslapen: onze honden komen hier niets tekort en zijn hier soms beter af dan bij bepaalde mensen thuis.”

Scheiding of nieuwe job

“Te weinig tijd”: dat is de reden die de meeste mensen geven wanneer ze hun hond komen afgeven bij dierenbescherming Meetjesland in Evergem. “Ook bij ons is het opvallend hoeveel jonge honden opgegeven worden voor adoptie”, vertelt Bart De Vriendt (40), vrijwilliger in het dierenasiel. “Momenteel zitten hier veertien honden, waarvan vier onder de drie jaar oud. Maar de laatste weken hebben we een tiental honden van ongeveer één jaar oud binnengekregen die vrij snel opnieuw werden geadopteerd. Ze werden tijdens de coronacrisis gekocht, maar mensen kunnen nu weer buitenshuis gaan werken, op reis gaan, in het weekend meer op stap gaan... Gelukkig zijn er instellingen zoals wij die honden kunnen en willen opvangen, maar blij zijn we daar natuurlijk niet mee.”

Ook in het dierenasiel van Knokke-Heist worden sinds mei veel meer jonge honden binnengebracht, zegt asielmedewerker Silke Defever (89). “De reden is vaak een scheiding of verandering van werk, dat zijn misschien ook indirecte gevolgen van de coronacrisis. Op zich maakt het voor ons niet uit wat de reden is om een hond op te geven voor adoptie. Wij zijn al blij dat ze hulp zoeken als de klik er niet is.”