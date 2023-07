Meer gedwongen opnames van jongeren in de psychiatrie: ‘Corona bleek toch wel heel ingrijpend’

Steeds meer jongeren worden verplicht opgenomen in de psychiatrie. Ze komen vaak terecht tussen volwassen in een gesloten afdeling, waar ze meestal niet thuishoren. ‘Daar is het moeilijk om zorg op maat aan te bieden’, zegt kinderpsychiater Daniel Neves Ramos.

Vanwaar komt deze stijging in gedwongen opnames?

Neves Ramos: “Voor mij loopt die stijging chronologisch gelijk met de coronacrisis. De cijfers van collocaties waren de afgelopen tien jaar sowieso al licht aan het schommelen. Maar je ziet vanaf 2019 echt een piek ontstaan. Op twee jaar tijd zagen we meer dan een verdubbeling van het aantal collocaties.

“Daar komt nog eens bij dat het zorglandschap voor de geestelijke gezondheid van minderjarigen al lang met een historische achterstand zit. Jongeren die al jaren op wachtlijsten staan gaan op den duur ook veel hardnekkiger en complexer worden in hun problematiek. Daardoor ontstaan er moeilijke situaties die je niet meer ambulant gecounterd krijgt.”

Hoe heeft de coronacrisis die stijging dan precies in de hand gewerkt?

“Ik denk dat iedereen wel gevoeld heeft dat je in de coronaperiode onder druk kwam te staan, doordat je sociaal netwerk voor een stuk wegviel. Ik denk dat jongeren die eerste quarantaine nog wel leuk vonden omdat ze dan lekker niet naar school moesten. Maar vanaf de tweede, derde en vierde golf zagen we dat de situatie een negatief effect had op de gezondheid van jongeren. Ze moesten hun goede contacten met vrienden en hun hobby’s loslaten, en dat bleek toch wel heel ingrijpend.

“Het is niet voor niets dat de actie van De Warmste Week dit jaar rond het mentale welzijn van jongeren in de zomervakantie draait. In de vakantie hebben kinderen geen last meer van schoolgerelateerde stress, maar voor jongeren in kwetsbare gezinnen valt er ook een groot sociaal netwerk weg. Problemen blijven zo vaak onder de radar. Tot ze uiteindelijk escaleren.”

Waar komen die jongeren meestal terecht?

“Iedere provincie heeft een aantal kinderpsychiatrische gesloten bedden. Als je geluk hebt, kom je daar terecht. Maar die plaatsen zijn heel beperkt. In de provincie Antwerpen gaat het om twee bedden, Vlaams-Brabant en Limburg hebben er elk vijf.

“Als die bedden vol liggen, dan stopt het verhaal in de kinderpsychiatrie en gaan de jongeren naar de erkende bedden voor gedwongen opnames. Daar liggen volwassenen met een heel ander type van pathologie.”

Daniel Neves Ramos: "Vanaf de tweede, derde en vierde coronagolf zagen we dat de situatie een negatief effect had op de gezondheid van jongeren." Beeld ZNA Antwerpen

Doet het contact met volwassenen daar jongeren meer kwaad dan goed?

“In de meeste gevallen wel. Ik kan het nog begrijpen dat een zeventienjarige die zijn eerste acute psychose krijgt op een afdeling met volwassenen wordt gelegd. Want daar liggen nog psychotische patiënten. Maar we hebben ook al meegemaakt dat een dertienjarige met een schoolfobie, die dreigde met zelfmoord als hij nog eens naar school moest, via een collocatie op zo een afdeling werd gelegd. Dat kind is daar meer getraumatiseerd buitengekomen dan dat het heeft geholpen.

“We hebben ook eens een veertienjarige overgenomen uit een gesloten afdeling met volwassenen die daar voor de eerste keer speed had leren gebruiken. Er is daar ook een minderjarige misbruikt geweest door een manisch volwassen vrouw.

“Dus er lopen echt wel dingen mis op zo een afdeling. Dat komt omdat het geen veilige en geschikte omgeving is voor jongeren. Een volwassen psychiatrisch ziekenhuis heeft, in tegenstelling tot een kinderpsychiatrische dienst, bijvoorbeeld geen school. Er is maar beperkte ruimte voor gezinstherapie. Zo wordt het moeilijk om zorg op maat aan te bieden.”

Met welke ziektebeelden krijgen jongeren te kampen?

“In het algemeen gaat het om drie grote groepen: kinderen met ontwikkelingsstoornissen zoals autisme of een verstandelijke beperking; met gedrags- en emotionele stoornissen; en kinderen met trauma’s in hun voorgeschiedenis. Drie compleet verschillende categorieën die elk specifieke zorg nodig hebben dus.”