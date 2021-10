Meer dan kwart van Vlaanderen is bebouwd: bekijk hier hoeveel ruimte er in uw gemeente is ingenomen

Begin vorig jaar was meer dan een kwart van het Vlaamse gewest bebouwd, of 28,6 procent van de totale oppervlakte, zo blijkt uit nieuwe cijfers van Statistiek Vlaanderen. In 2000 ging het nog om 24,4 procent, in 1985 was slechts 19,6 procent bebouwd. De laatste jaren kwam er per dag 4,1 hectare bebouwing bij.

Woningen, inclusief tuinen, nemen in Vlaanderen de meeste plek in of zo’n 43,7 procent van het totale ruimtebeslag. Twee jaar geleden was dat nog 39 procent. Daarna volgen ‘terreinen voor vervoer en telecommunicatie' (30% van de bebouwing), ‘nijverheidsgebouwen' (10,4%), ‘recreatiegebied en andere open ruimte’ (7,4%) en ‘openbare gebouwen en terreinen’ (3,3%). Helemaal onderaan prijken ‘steengroeves, putten en mijnen’, die amper 0,3 procent van de bebouwde ruimte innemen.

In 39 gemeentes is zelfs meer dan de helft van de grond bebouwd. Dat is uiteraard het geval voor grootstedelijke gebieden in en rond Antwerpen, Gent en Brussel (vooral de noordoostelijke rand) en centrumsteden Oostende, Leuven, Genk en Brugge. Maar ook zogenaamde ‘villagemeenten’ als Sint-Martens-Latem (53,4%) en Keerbergen (53,8%) staan op het lijstje, net als gemeentes met veel industrieterreinen zoals Izegem. Het meest bebouwd is Mortsel (80,9%), het minst Zuienkerke (7%) en Alveringem (7,5%), maar ook enkele Vlaams-Brabantse gemeentes als Bever, Herne en Pepingen zijn nog erg landelijk.

Limburg heeft dan weer de laagste bebouwingsgraad van alle Vlaamse provincies, en ook in het Meetjesland is er meer open ruimte. De regio Roeselare-Kortrijk-Waregem is dichter bebouwd dan gemiddeld.

De Vlaamse cijfers lopen alvast parallel met die van België, want ook op nationaal vlak is iets meer dan een kwart van de ruimte ingenomen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest prijkt vanzelfsprekend bovenaan. Vorig jaar was daar 80,2 procent van de oppervlakte bebouwd. In het Waalse Gewest lag de bebouwingsgraad met 15,4 procent het laagst.