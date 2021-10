Meer dan honderd huiszoekingen naar cocaïnehandel in nasleep van ‘Operatie Sky’

De speurders slaan opnieuw toe in het Sky ECC-dossier. Deze keer ligt de focus op onze hoofdstad, Brussel. De operatie ging al vroeg in de ochtend van start, om 4 uur was er al een enorme drukte te zien aan het hoofdkantoor van de federale politie in Brussel aan de Koningstraat: honderden politieagenten, talloze combi’s, anonieme wagens en kogelvrije vesten.

Een uurtje later - om 5 uur - vertrokken de eerste wagens in kleine groepjes, vaak met anonieme voertuigen om zo niemand te waarschuwen. De politie zou op een tiental locaties in de hoofdstad, waaronder in Molenbeek en Sint-Joost-ten-Node, binnengevallen zijn.

Tachtig procent in Brussel

Het federaal parket bevestigt het nieuws. Van de huiszoekingen vond tachtig procent plaats in Brussel, er was één huiszoeking in Vlaanderen en er vonden ook huiszoekingen plaats in Wallonië. Rond 7 uur kwamen de eerste arrestanten - geblinddoekt - binnen bij de federale politie.

Het is de zoveelste klap die het Sky ECC-dossier uitdeelt aan de criminele onderwereld. Gisteren viel de politie binnen op 13 locaties in Antwerpen. Daarbij werden 10 mensen gearresteerd. Zes van hen werken of hadden gewerkt voor een havenbedrijf.

De huiszoekingen vloeien voort uit ‘operatie Sky’. Die zaak barstte in maart 2021 los met huiszoekingen op 200 plaatsen in België. Er volgde een aankondiging dat de politie erin was geslaagd versleutelde telefoons te kraken. Een miljard berichten die criminelen naar elkaar verstuurden, kwamen in handen van het gerecht. Deze namiddag zal het federaal parket - samen met de federale politie een persconferentie houden over de actie.