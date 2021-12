Meer dan één derde van cultuursector in de problemen: ‘Impact van de coronacrisis is zeker niet te onderschatten’

Hoeveel van de culturele ondernemingen ondervindt zware problemen?

“Op dit moment zit 20 procent van de ondernemingen in moeilijkheden en ondervindt 16 procent zware problemen om verder te kunnen bestaan”, zegt Eric Van den Broele van Graydon. “De impact van de coronacrisis op de sector is dus zeker niet te onderschatten.”

“Maar toch slaagt de meerderheid van de ondernemingen er nog steeds in het hoofd boven water te houden”, zegt Van den Broele. “Nog 58 procent van alle ondernemingen in de culturele sector zijn resistent. Dat wil zeggen dat ze over voldoende financiële middelen beschikken om nog een hele tijd door te gaan.”

Wat dan met de signalen die uit de podium- en evenementensector komen?

De podium- en evenementensector trekt al langer aan de alarmbel dat er niet rendabel kan gewerkt worden en dat de financiële reserves slinken. De studie van Graydon omvat echter meer dan die sectoren: ze gaat ook over de kunstensector, musea, bioscopen, audiovisuele media, architectuur, enzovoort.

“Zowel kleine als grote bedrijven zijn meegenomen, vzw’s, stichtingen, eenmanszaken en bijberoepen. In totaal zijn zo’n 44.000 ondernemingen onderzocht”, aldus Van den Broele.

Hoe staat de cultuursector ervoor in vergelijking met het volledige ondernemingslandschap?

Ondanks het feit dat de reserves in de culturele sector flink geslonken zijn, is het volgens Graydon opvallend dat de culturele sector er globaal genomen beter voorstaat dan het volledige Vlaamse ondernemingslandschap.

Als je alle Vlaamse ondernemingen bekijkt, is op dit moment 47 procent resistent, in de culturele sector is dat nog 58 procent, aldus de data-expert. Dat is grotendeels te verklaren door het feit dat de meeste culturele ondernemingen voor de start van de crisis financieel gezond waren en door de steun van de overheid.

Hoewel de coronasteunmaatregelen dus een wezenlijk verschil betekend hebben voor de cultuursector, blijkt uit het onderzoek van Graydon dat toch meer dan 6.000 cultuurondernemingen in zware moeilijkheden zitten. Dat gaat over meer dan 8.000 jobs