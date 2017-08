Meer dan 700 mensen geëvacueerd op Corsica door bosbranden

De eerste brandhaard, ten noordwesten van de stad Bastia, blijft verder oprukken naar de oostkust, een meer "verstedelijkt gebied", zeggen de hulpdiensten ter plaatse.



De tweede brandhaard bevindt zich in Manso, een "minder belangrijk" gebied. Daar heeft het vuur al 150 hectare aan struikgewas en bos aangetast maar vormt het vuur geen bedreiging voor "woningen of mensen", zegt de prefect, die eraan toevoegt dat het gebied niet toegankelijk is voor de hulpdiensten. Door de sterke wind verspreidt het vuur zich wel snel, geeft Gavory nog mee. Hierdoor kan er evenmin geblust worden vanuit de lucht.



De autoriteiten vragen aan de mensen op Corsica en aan de Franse Riviera om heel waakzaam te zijn. Sinds midden juli werd al meer dan 7.000 hectare aan beplanting in Corsica en het zuidoosten van Frankrijk verwoest door het vuur.