Meer dan 300 zwarte verkeerspunten in Vlaanderen: bekijk hier de gevaarlijke punten in uw buurt

Sinds 2018 hanteert Vlaanderen een ‘dynamische lijst’ met zwarte punten, die jaarlijks wordt aangepast op basis van de recentste ongevallencijfers. In 2021 staan 302 punten op de lijst waar de verkeerstol te hoog is. Daarvan zijn er 101 nieuw.

Hoe belandt een verkeerspunt op de zwarte lijst?

Een zwart punt wordt pas een zwart punt als er een verband gelegd kan worden tussen het ongeval en de infrastructuur, bijvoorbeeld een kruispunt dat niet conflictvrij is. Daarvoor wordt naar de statistieken over een periode van drie jaar gekeken – voor 2021 is dat de periode 2017-2019. Als een score van vijftien wordt gehaald, is het officieel een ‘zwart punt’, waarbij een dodelijk slachtoffer 5 punten krijgt, een zwaargewonde drie punten en een lichtgewonde één punt. Sinds de lijst van 2019 wegen ongevallen van voetgangers, fietsers en bromfietsers bovendien zwaarder door.

Bekijk op deze kaart de zwarte verkeerspunten in Vlaanderen

