Meer dan 2.000 coronapatiënten in ziekenhuizen, ‘maar ook deze golf zal weer gaan liggen’

In een week tijd is het aantal patiënten met een coronabesmetting in de ziekenhuizen met 31 procent toegenomen. Hoe komt dat?

“We zagen al langer een stijging van het aantal besmettingen. Het is dan ook te verwachten dat een dikke week later ook de ziekenhuisopnames zullen stijgen. De stijging van het aantal besmettingen ligt aan de circulatie van de nieuwe BA.5-variant, die besmettelijker is dan de vorige.

“Als we kijken naar het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames, zien we trouwens dat deze golf nog altijd redelijk beperkt is. Momenteel ligt gemiddeld één coronapatiënt per ziekenhuis op intensive care. Dat valt allemaal nog wel mee. We zitten nu al aan de zevende golf, maar binnen een week zal ook deze golf weer verkleinen.”

De Antwerpse gouverneur Cathy Berx roept op om weer mondmaskers te dragen. Een logische stap?

“Cathy Berx wil de drempel weer verlagen om een mondmasker te dragen op plaatsen waar veel volk is, en dat is nodig. Het is verstandig om een mondmasker te dragen als het druk is, bijvoorbeeld op de bus. Zeker als je zelf een risicopatiënt bent en weet dat de ziekte nare gevolgen kan hebben. Dan draag je trouwens beter een FFP2-masker in plaats van een chirurgisch.

“Ik heb zelf ook steeds een mondmasker bij me voor als ik onverwacht in een drukte terecht zou komen. Daarbij probeer ik druktes ook altijd te vermijden. Als ik zie dat het te druk is op de bus, stap ik simpelweg niet op. Ik heb nu al tweeënhalf jaar met succes de ziekte ontweken, en dat probeer ik vol te houden.”

Kunnen we rekenen op het gezond verstand van de mensen of zal er weer moeten worden ingegrepen?

“We hebben dit nu al een aantal keer meegemaakt en een bepaalde routine ontwikkeld, waardoor het ook deze keer wel zal lukken zonder straffe ingrepen.

“Ik vermoed wel dat we in de herfst weer een nieuwe golf zullen krijgen. Centaurus, de nieuwste omikronvariant, zit nog in India, maar zal ongetwijfeld naar België komen. Het zou kunnen dat we dan opnieuw maatregelen nemen die we als laatste afschaften, zoals de mondmaskerplicht op het openbaar vervoer. Ik denk ook aan de vraag om anderhalve meter afstand in acht te nemen.

“Dat zijn twee maatregelen die niet duur zijn en geen grote economische gevolgen hebben. Dat proberen we koste wat het kost te vermijden.

“Een lockdown ligt helemaal niet in het verschiet. Dat is een noodremprocedure waar we zo weinig mogelijk gebruik van maken. We hebben het nog maar voorzichtig over mondmaskers op het openbaar vervoer, en mensen plaatsen al berichten op sociale media met ‘hier zijn ze weer met de lockdown’. Ik snap dat niet.”

Zal corona op termijn vergelijkbaar zijn met de griep, een ziekte waardoor we van tijd tot tijd geveld worden?

“Dat is mogelijk. We zijn daar nog niet, maar hebben al wel veel ervaring. We zien de golven dan ook steeds kleiner worden. Corona is net als een steen die we in het water gooien. Die veroorzaakt eerst een grote plons, waarna er steeds kleiner wordende golven volgen, totdat ze verdwijnen.”

Een motie om de luchtkwaliteit in rusthuizen te controleren is weggestemd door de meerderheid. Wat vindt u daarvan?

“De luchtkwaliteit in woon-zorgcentra is een oud zeer, dat we goed kennen van de eerste golf. Er waren niet alleen veel besmettingen, maar ook veel sterfgevallen.

“We moeten de luchtkwaliteit in woon-zorgcentra meten en actie ondernemen. We kunnen het tij keren door onder andere in goede ventilatie of luchtzuivering te voorzien. Ik snap dan ook niet dat de meerderheidspartijen van de Vlaamse regering dit voorstel hebben weggestemd. Ze hebben ervoor gekozen om deze situatie volledig te negeren en de kop in het zand te steken.”