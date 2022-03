Meer dan 18 miljoen overlijdens wereldwijd gelinkt aan corona, drie keer meer dan officiële dodental

Volgens de studie geven de officiële statistieken een vertekend beeld over de coronapandemie. De auteurs baseren zich op cijfers over de oversterfte, het aantal overlijdens bovenop de normale te verwachten sterftecijfers.

Dat waren er in de onderzochte periode 12,3 miljoen wereldwijd, waarvan een “substantieel deel” wellicht op een of andere manier te wijten is aan een infectie met het coronavirus, stelt de studie. Volgens de auteurs bleven heel wat corona-infecties ongediagnosticeerd, maar zijn daarnaast ook veel mensen overleden omdat ze bijvoorbeeld minder toegang hadden tot normale gezondheidszorg tijdens de pandemie.

De balans zou daarmee op 18,2 miljoen coronadoden komen, in plaats van de 5,94 miljoen officiële overlijdens gelieerd aan Covid-19. In België staat de officiële teller momenteel op 30.106 doden. De onderzoekers benadrukken wel dat de studie niet perfect is en er nog verdere analyse nodig is om de oversterfte te wijten aan corona helemaal in kaart te brengen.

Vooral in Oost-Europa, de Andes-landen in Zuid-Amerika en de subsaharaanse landen in Afrika is er in 2020 en 2021 heel wat oversterfte vastgesteld. Die was het hoogst in Bolivië. In Australië en Nieuw-Zeeland overleden dan weer minder mensen dan normaal.