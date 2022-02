Meer dan 100.000 handtekeningen tegen voetballer die kat mishandelde, Adidas verbreekt contract

Meer dan 100.000 Britten hebben een petitie ondertekend waarin wordt opgeroepen om de voetballer strafrechtelijk te vervolgen. Adidas heeft het sponsorcontract met Zouma opgezegd. ‘We hebben onderzoek gedaan en zijn tot de conclusie gekomen dat we niet verder willen met deze speler’, zo liet Adidas in een verklaring weten. Ook West Ham verloor een sponsor.

Op beelden die via de 27-jarige speler zelf via sociale media zijn verspreid is te zien hoe hij een van zijn katten voor de lol door de keuken van zijn villa schopt. Tevens gooit hij, in gezelschap van een kind, sloffen naar het bange dier. In een derde clip mept hij de kat op de kop. Ondanks de woedende reacties besloot West Ham-manager David Moyes de speler toch op te stellen in de wedstrijd dinsdagavond tegen Watford. Zouma had diepe spijt betuigd.

De speler werd door alle fans uitgejouwd. Toen hij geblesseerd op de grond lag zongen Watford-fans ‘that’s how your cat feels’. De oost-Londense club kreeg ook in de media veel kritiek, onder meer van Match of the Day-presentator Gary Lineker en Olympisch wielerkampioene Laura Trott. Eerder op de dag was de politie in samenwerking met de dierenbescherming met een onderzoek naar de speler begonnen. De katten zijn woensdag voor controle uit de villa weggehaald.

In 2013 werd Zouma tien duels geschorst na een zware tackle waarmee hij zijn tegenstander een dubbele beenbreuk bezorgde.

Juridische gevolgen

De Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) kan Zouma voor de rechter slepen. Zo’n vervolging leidde er onlangs toe dat een 37-jarige vrouw in het verdachtenbankje verscheen wegens het slaan en schoppen van een pony, beelden die waren gemaakt door een groep die actie voert tegen de vossenjacht. Haar baan als docent was ze reeds kwijtgeraakt. Dierenmishandeling wordt serieus genomen in Engeland, een land waar de dierenbescherming ouder is dan de kinderbescherming.

Het nieuws bereikte ook Zouma’s vaderland Frankrijk, waar de Fondation 30 Millions d’Amis, een organisatie die opkomt voor dierenwelzijn, aangifte heeft gedaan. In Frankrijk staat een maximum van vier jaar cel op dierenmishandeling, ook wanneer deze in het buitenland heeft plaatsgevonden. De mishandeling is gênant voor Zouma’s vrouw Sandra. Zij werkt als projectmanager bij de Franse liefdadigheidsinstelling Seed, die tijgers beschermt. Haar echtgenoot is ambassadeur van deze instelling.